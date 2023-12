Klimeš má nulu, Vítkovice odskočily: Boleslav nepatří na poslední místo

Týden pravdy. Tak si Ostravané pojmenovali duely po reprezentační přestávce. Nejdřív doma poslední Mladá Boleslav a v pátek hrají na ledě předposledního Kladna.

„Řekli jsme si, že hrajeme o život,“ přitakal vítkovický útočník Marek Kalus, který ve 47. minutě trefil vítězný gól. „Ulevilo se nám opravdu hodně, protože Bolka hrála dobře. A od nás to nebylo první dvě třetiny nic moc. Kdybychom ztratili, nebylo by to vůbec příjemné.“

Mladá Boleslav sice natáhla sérii proher na šest, ale v Ostravě rozhodně nebyla i se čtyřmi juniory v sestavě bez šance. Jenže znovu dojela na slabou koncovku a chyby v obranném pásmu.

„Do posledních minut to bylo vyrovnané,“ povzdechl si obránce Filip Pyrochta. „Dvě třetiny super, ale pak jsme bohužel dostali gól, tam se to zlomilo. Museli jsme zareagovat, trošku jsme se vytáhli, zkusili to na risk. Nepovedlo se.“

Vítkovice držel výborný Lukáš Klimeš v bráně, borci před ním k tomu přidali disciplínu a důraz. „Klimson chytal výborně,“ přitakal Kalus. „Ve třetí třetině měla Boleslav tutovky, opravdu nás podržel. I štěstí se k nám přiklonilo. Šli jsme si za tím zodpovědně. Ať to ubojujeme.“

Klimeš pochytal 29 ran, v poslední části na něj letělo šestnáct střel. Puky z něj ovšem nevypadávaly, dokázal si pohotově najít všechny ukryté rány od modré i ošemetné dorážky kolem brankoviště. Podal velmi dobrý výkon.

„Nesmírně těžké,“ oddechoval devětadvacetiletý gólman po oslavě s fanoušky. „Boleslav do toho dala všechno, my taky. Nic jednoduchého, tenhle tým nepatří na poslední místo. Po našem gólu házeli všechno na bránu. Nula je skvělá, ale hlavně to byl strašně důležitý zápas. O šest bodů.“

Ve vítkovickém dresu si Lukáš Klimeš připsal vůbec první nulu, v extralize druhou. Tu premiérovou měl v únoru 2021 ještě v dresu Komety v Plzni (1:0). „Dodal týmu sebevědomí,“ ocenil vítkovický trenér Jiří Veber.

„Za tři body jsme šťastní, nerodily se vůbec lehce. Nebylo to na krásu a moc hokej pro diváky. Úplně ideální to z naší strany nebylo, ale pro nás hrozně důležité tři body.“

Ztráta Mladé Boleslavi na posledním místě znovu narostla. „Furt je hodně zápasů, ale čas se nám krátí. Vnímáme to, musíme začít body sbírat, abychom se nedostali do úplného průšvihu,“ dodal obránce Pyrochta.