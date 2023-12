Když Kubík nestřílí góly, připravuje podcast. Přibližuje sport mimo hřiště

Aby sportovec ukázal maximum, musí každý den pracovat na různých složkách, ze kterých se finální výkon skládá. A pozor! Neznamená to jen, že hokejista tráví víc času s bruslemi nebo cyklista na kole. Ano, je to ta nejdůležitější část. Pak je tady ale spousta dalších činností.

„Není to jenom o dávání gólů. Jsou tu i věci v posilovně, mentální příprava, strava a podobně,“ připomíná českobudějovický útočník.

Zároveň by rád své postřehy, které zatím v kariéře posbíral, předal dál. „Chtěl jsem je trochu přiblížit třeba i mladším sportovcům, kteří ještě nevědí, co obnáší profesionální sport.“

Skloubit profesionální sport s natáčením podcastů není úplně běžná věc. Když se tím někdo zabývá, většinou až po kariéře. Kdy se tedy svému koníčku věnuje?

„Napadlo mě, že mám hodně času odpoledne, protože máme dopolední tréninky. Nějak jsem se rozjel a je to ve fázi, kdy už mám vše připravené. Jenom čekám na menší úpravy a mohl bych podcast snad vydat,“ popisuje Kubík bod, ve kterém se zrovna se svým projektem nachází.

Jeho tvorba není zaměřená jen na hokejové prostředí, v němž se každý den pohybuje. „Můžu využít všechny sportovce a tím mít i větší dosah,“ ví kladenský odchovanec.

Zároveň se nechce zaměřit jen na samotné sportovce, ale i na lidi, kteří se v tomto prostředí nacházejí v jiných pozicích. „Můžu si pozvat fyzioterapeuty, finanční poradce a všechny, co s tím mají něco společného,“ je přesvědčen útočník.

Právě finanční gramotnost je téma, které se v posledních letech hodně řeší. Mladí sportovci se dostanou k penězům a zamotá se jim z nich hlava. Není jednoduché jako devatenáctiletý kluk rozumně zacházet s velkými ciframi.

Stejně to ale platí i pro ty, kteří mají na sklonku kariéry. Po celou dobu dostávali vysoké výplaty a najednou zjistí, že je s tím konec. A pokud s financemi dobře nezacházeli, může se vyskytnout problém. Případů zkrachovalých hvězd je mnoho. A i když se o problémech ví, situace v českém prostředí stále pokulhává.

„Každý je hozený do vody, ať se naučí plavat sám. Není to špatně, ale na druhou stranu dost mladých kluků, jako jsem byl třeba i já, v tom pak dost bloudí. Kdyby nám někdo ukázal směr, kterým se vydat, bylo by to lepší. Samozřejmě, že osobní zkušenost je nejlepší, a já jsem si na to taky přišel sám. Teď už jsem trochu lepší a zběhlejší.“

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE