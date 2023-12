Litvínov bez Sukela puká i doma. Buďme rádi za ošklivé góly, míní Kaše

Rozpoložení Ondřeje Kašeho po středečním zápase Litvínova s Plzní bylo barometrem nálady v krušnohorském týmu. „Vyrovnali jsme osm sekund před koncem, můžeme být rádi aspoň za bod. Ale doma bychom měli sbírat tři,“ řekl zklamaně. Litvínov po fantastickém vstupu do sezony začal škobrtat. Prohra 2:3 po nájezdech byla šestým nezdarem ze sedmi posledních utkání. Ne, že by Verva přestala šlapat, zasekla nebo hekala z posledního. Prostě se jí nedaří vyhrávat.

Před reprezentační přestávkou tým natáhl Litvínov šňůru pěti porážek. Přerušilo ji vzedmutí v Pardubicích. Nicméně kdysi v tabulce druzí Severočeši vyklouzli z nejlepší čtyřky. Celou dobu hodně těžili především z výsledků na vlastním ledě, kde vyhráli jedenáct ze čtrnácti mačů. Porážka od Plzně byla třetí z posledních čtyř vystoupení na domácí scéně.

„Ale jen jednou jsme padli za tři body. Nejde z toho dělat vědu. Nemyslím, že bychom podávali horší výkony. S Olomoucí jsme však prohráli v prodloužení, s Plzní na nájezdy,“ pravil starší z bratrů Kašových, který dal Škodovce oba góly. Jeden mu byl připsán poté, co hostující Miroslav Indrák usměrnil jeho přihrávku do sítě, podruhé puk trefil Kašeho před bránou do brusle.

„Občas padají i ošklivé góly, buďme rádi aspoň za ně. Bohužel nám to tam teď nepadá, jak bychom si představovali. Kdybychom na začátku dali dva, tři góly, byl by to úplně jiný zápas,“ připomněl Ondřej Kaše, který měl nejmíň ještě tři tutovky. Jenže ve středu to byl taky hodně souboj s plzeňským gólmanem Dominikem Pavlátem, párkrát cinkla tyč.

„Nedostáváme dardy, nicméně zápasy, které jsme v úvodu sezony překlápěli na svou stranu, teď zkrátka překlápí soupeř na svou. Nebyly tam výsledky s vysokým rozdílem. Ale prohráváme. Jsou fáze, kdy mužstvo hraje dobře, a pak fáze, kdy hraje hůř. Do přestávky jsme si moc nepomohli speciálními týmy. Trošku nám upadla ofenzivní část i při hře pět na pět. Soupeř pak byl najednou o ten gól lepší,“ hledal vysvětlení trenér Karel Mlejnek.

Skvělému začátku trošku přispělo rozlosování. Osm utkání z prvních třinácti hrál Litvínov doma. Pokaždé zvítězil, šňůru úspěchů protáhl na deset utkání. Poprvé padl doma až v 18. kole s Hradcem Králové. Zato venku si připsal 13 bodů ze čtrnácti duelů. Ústup z pozic se kryje rovněž se zraněním kapitána Matúše Sukeĺa. Bez něj puká v jednom zápase za druhým. „Od té doby bereme v průměru bod na utkání. To už je sakramentsky dlouhá doba. Kámen úrazu přitom aktuálně leží v zápasech venku,“ připustil Mlejnek.

Pomohl by návrat lotyšského beka Janise Jakse. Vynechal už osm střetnutí, ovšem s osmi přesilovkovými body zůstal jedním z nejproduktivnějších obránců v početní převaze. „Už chodí na led, každým dnem by mohl jít i do soubojů. Snad mezi svátky, přinejhorším začátkem nového roku by měl být týmu dispozici,“ upřesnil litvínovský kouč.

Z hlediska tréninku však reprezentační přestávka neproběhla optimálně. „Potřebovali jsme, aby se dostali včas do tréninku hráči, kteří byli zranění nebi nemocní. Jenže kompletní jsme se sešli až v pondělí, dva dny před utkáním. Nepomohli jsme si ani doplněním z juniorů, kteří bojují ve skupině o udržení, hrála se první liga, nesáhli jsme k doplnění kádru jinam, někteří hráči odjeli na nároďák. Takže z našeho pohledu ani přestávka nesměřovala k tomu, že bychom se zaměřovali na hru. Bylo to spíš rekondiční. Teď jdeme na soupeře, kteří jsou velmi blízko kolem nás. Napřed Brno, mezi svátky Liberec a Hradec. Čeká nás velmi obtížná série,“ přiznal Mlejnek.

„Popravdě, o téhle sérii jsem ani nevěděl, neohlížím se na ni,“ odvětil Ondřej Kaše na dotaz, co říká tomu, že Litvínov ztratil šestý zápas z poslední sedmi. „Nekoukám se na to. Co je za námi, člověk nevrátí. Chci jít do každého dalšího zápasu na sto, sto deset procent,“ dodal.

