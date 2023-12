Peterek přemohl tátu: Doma mi věštili hattrick, ale s prohrou. To jim nevyšlo

Hrdost, víra, věrnost, tradice a láska. To byly hodnoty, které hlásalo choreo domácích příznivců po startu derby. Hráči přidali další. Zarputilost, píle, aktivita. Hladoví draci hodlali držet Vítkovice přikované v obranném pásmu jako princeznu v pohádkové jeskyni.

Plán zprvu nabourával hlavně Jonáš Peterek, před zraky táty Jana zahájil vzdor už v první minutě. Právě potomek důležité postavy ocelářské historie zprava ohrožoval brankáře Ondřeje Kacetla.

„Bylo to speciální, těšil jsem se. Myslím, že jsem to nějak zvládl, a užil jsem si to. Rodinní příslušníci mi říkali, že dám hattrick, ale prohrajeme 3:6. To jim nevyšlo,“ ušklíbl se mladík, který do Vítkovic přestoupil v průběhu sezony z Finska.

Právě 22letý křídelník učinil zásadní krok k vítězství. Jeho rázná střela v 11. minutě vypadla do nebezpečného prostoru, odkud ji pohotově uklidil formou obdařený Marcel Barinka, který v uplynulých deseti zápasech napočítal stejný počet bodů. Peterek svou invencí zároveň rozesmutněl tatínka, jenž akci pozoroval z balkónu ve VIP zóně.

Po zápase se dostavil i před diktafony. „Někteří se mě ptali, jestli si budu přát, aby Vítkovice vyhrály. Určitě ne. Synovi přeju jako každý otec, ale chtěli jsme tři body,“ neskrýval člen třineckého vedení své zklamání.

Domácí soubor měl přitom v některých pasážích jasně víc ze hry. Po inkasovaném gólu ho nastartovala přesilovka pět na tři, v níž neomylně pálil Martin Růžička. Při navazujících šancích Slezané sahali po obratu, jenže ojedinělá střela hostujícího beka Radka Jeřábka se po teči Robertse Bukartse nečekaně proměnila v rozdílovou trefu.

Když na startu druhé části propálil Kacetla i Petr Chlán, bylo pro domácí ještě hůř. Pohromu už nenapravil ani Richard Pánik exkluzivní bombou pod víko. Definitivum dal utkání přízemní ranou ze 46. minuty Mario Grman.

„Jsem rád, že jsme vyhráli. Všichni podali skvělý výkon v obraně i v útoku, gólman zachytal skvěle, vyšlo to,“ vyjmenovával základy úspěchu Peterek mladší.

Vítkovice pak dlouho bouřlivě slavily. Klub zvládl 3000. utkání v nejvyšší tuzemské soutěži.

