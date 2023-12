Střelci Komety, kde jste? Holík vypadl z přesilovky. Je za odměnu, říká kouč

Kometa má problém, který se zvětšuje. Přestala dávat góly a tudíž bodovat. Porážka s Českými Budějovicemi (2:5) ve vyprodaném „Rondu“ byla už pátá v řadě. Kde jsou střelci Moses, Pospíšil, Cingel? I tentokrát skóroval jen Zdeněk Okál ze čtvrté lajny plus bek Radek Kučeřík. „Dost to bolí. Dvě třetiny jsme byli lepší, měli jsme chuť, drajv“ ulevil si platný dříč Okál.

V Brně si několik let přáli, ať mají k dispozici vyrovnané útoky. Jeden elitní na úspěch v sezoně opakovaně nestačil. V tomto ročníku jsou formace na plus minus stejné úrovni, ovšem padají do průměru. Schází dominantní útočník, který bude pravidelně doručovat přesné zásahy a asistence. „Chybí nám produktivita. Zase si vezmeme pracovní boty a připravíme se na další utkání,“ vybízel kouč Jaroslav Modrý.

Momentálně se očekávaná esa souží. Včetně amerického snajpra Steva Mosese a slovenského bouřliváka Kristiána Pospíšila. Zasekla se i palba Lukáše Cingela, chybí zraněný Tomáš Vincour. „Má těžší zranění. Je to bohužel na delší dobu,“ informoval Modrý.

Domácím se nedá vyčíst nedostatek snahy a vůle. Makali, jenže hořeli v koncovce a natáhli špatnou sérii. „Bylo tam vše, co jsme do toho potřebovali vnést, abychom to zlomili. Bohužel se nepovedlo. Některé šance se prostě musí dávat. To je skoro to samé, jako když uděláme chybu vzadu a nepomůžeme gólmanovi,“ povzdechl si Okál, jemuž hodil puk do jízdy za obranu Petr Holík.

Souhra dvou odchovanců Zlína skončila přesnou střelou na bližší tyč. „On umí zpomalit hru a fantasticky to předat do rychlosti,“ pochválil oblíbeného parťáka. „Jsem rád, že jsem s ním v lajně. Doufám, že vedle nás netrpí,“ dodal s lehkým úsměvem. Jeho korekce na 2:3 byla nicméně posledním záchvěvem Modrého souboru.

Efektivní Motor pobídek soupeře skvěle využil a trefou Branta Harrise z těžkého úhlu na 0:3 vyhnal z brány Štěpána Lukeše. Jelikož je jednička Dominik Furch stále na marodce s třísly a lékaři mu nedali zelenou k návratu na led, mazal do akce osmnáctiletý Jan Kavan. Vytáhl pár výborných zákroků a udělal jednu chybu, když vyrazil daleko z klece za vyhozeným pukem. Ten však dobruslil dříve Filip Přikryl, teenagerovi udělal kličku a ránou do prázdné rozhodl zápas. „Malá chybka, na kterou má mladý gólman právo,“ poznamenal trenér vítězů Ladislav Čihák.

Brnu v poslední době nefungují přesilovky. Trenéři aktuálně preferují variantu s pěti útočníky a druhou „klasickou“ se dvěma obránci. Po doléčení zranění překvapivě vypadl z rotace centr Holík, na němž početní výhody dlouho stály. Proti Motoru dostal prostor jen v závěru té poslední. „Přesilovky jsou za odměnu. Ne za to, že jsi tady něco udělal v minulosti,“ vysvětlil Modrý. „Chceme odměnit kluky, kteří při hře pět na pět dělají ty malé věci. Petr se to taky musí naučit. Každý týden musíte dokazovat výkonnost. Teď podal kvalitní výkon,“ řekl k Holíkovi.

Oba týmy jsou nyní na jiných pólech fazony. Jihočeši bodovali šestkrát v kuse a v Brně poctivou hrou ukázali, že nejsou jen mančaftem pro duely na svém zimáku. Velmi slušně zachytal Jan Strmeň, forvardi Beránek s Kubíkem trefili hezké střely a obrana si pohlídala většinu dorážek. „Kometa do toho dala maximum, měli jsme štěstí, že gólman pochytal na začátku její šance,“ oddechl si Čihák. „Za příznivého stavu jsme mohli hrát bezpečněji,“ našel vadu na tříbodové kráse.

