Šílená věc! smutní v Plzni o zranění Jiříčka. Podle kouče to nevypadá dobře

Tak moc toužil pomoct hokejové dvacítce k úspěchu na šampionátu. Inspiroval ho brácha David, který loni slavil stříbro. Obránce Adam Jiříček (17) místo toho už je zpátky doma, absolvoval vyšetření na magnetické rezonanci. A trne, co s ním bude dál. „Je to ošklivé zranění, bohužel to nevypadá dobře,“ uvedl po čtvrtečním zápase se Spartou (2:4) plzeňský kouč Petr Kořínek. Právě škodovce talentovaný bek patří. Je ale otázka, kdy se vrátí do akce…