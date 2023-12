Hradec přestává dominovat, dostává góly. Pohled kouče: Problém je jinde

Hradec těžko kousal výbuch s Litvínovem 1:5. Hlavně úvod byl z jeho strany extrémně marný. Není to moc obvyklé, ale Mountfield nestíhal, soupeř ho přebruslil. „My udělali tři hrubé chyby. Tahle špatný začátek si nemůžeme dovolit,“ spustil asistent trenéra Tomáš Hamara, který dorazil na tiskovou konferenci. Po ní kývl na rozhovor a došlo i na anomálii, kdy soupeři začínají Hradec porážet i ve střelecké aktivitě. To dřív rozhodně nebývalo pravidlem.

Neuražte se, ale začali jste jako po těžkém bramborovém salátu s majonézou. Co vězí za tak vlažným nástupem, když si Mountfield zakládá na dobrém pohybu a aktivitě?

„Vůbec nevím. Věděli jsme, jaký Litvínov hraje hokej, že je teď v laufu, že je rychlý. Do prvního gólu jsme měli pár střídání, kdy se hrál vyrovnaný zápas. Ale pak přišla jedna chyba a srazila nás. Trvalo nám, než jsme se dostali zpátky, nepovedlo se nám lépe zareagovat, když jsme dostali gól.“

Potřetí za sebou Hradec dostal čtyři a víc gólů, což se stalo poprvé v sezoně. Vnímáte to jako varování, že se něco děje?

„Ano, tohle se stalo poprvé, ale jestli jde o varování... Když si promítnu všechny tři zápasy, tak nebyly stejné, i když dostáváme víc gólů. Spíš cítím problém jinde, nejsme schopni góly dávat. Věřím, že kdybychom byli produktivnější, zápasy vypadají jinak. Ani bychom tolik neinkasovali.“

A nemají soupeři na váš vkus až příliš přečíslení? Nejde jen teď o Litvínov.

„Nemělo by se to stávat, ale přečíslení vycházejí někdy i ze hry, z aktivity. Prohráváme, někdo zůstane viset nahoře, tlačíme se víc do branky a přijde chyba.“

Jenže podruhé za sebou vás soupeř i přestřílel. To se Hradci taky dřív moc nestávalo. Když jste prohráli, tak vyloženě kvůli neproduktivitě. Teď ovšem herně tak dominantní nevypadáte. Necítíte, že hra utíká trochu někam jinam?

„Ne, tak bych to neviděl. Nemám v hlavě, kolik to bylo s Litvínovem přesně na střely.“

Litvínov vyhrál 35:27, na střely s vysokou nebezpečností 5:3.

„Ve druhé třetině jsme je určitě přestříleli my i díky přesilovkám. Jen nejsme produktivní. Možná chvilkami některé situace překombinujeme, ale neřekl bych, že jsme o tolik horší než soupeři.“

Ale ani momentálně nedominujete. Když takové zápasy přišly dřív, zavřel vrata vzadu Bartošák. Neschází teď jeho precizní výkon?

„Může to tak být, ale jako hlavní příčinu bych to neviděl. Když vidím, co neproměňujeme? Už v Budějovicích to bylo znát, doma s Libercem před tím taky. Nás trápí střílení gólů, cítím, že šance máme. Jenže po nějaké chybě dostaneme lacinější gól a nejednou nás to srazí, když vidíme, že se na každou branku nadřeme.“

Přitom v Oliveru Okuliarovi máte nejlepšího střelce extraligy. Místo gólu se ale proti Litvínovu porval. Hodně se to ve vás mele, když jde takový hráč do bitky? Na jednu stranu ho nechcete mít na trestné, na druhou stranu se jeho gesto dalo vnímat jako vzkaz, že mu mizerný zápas není ukradený.

„Bylo to jeho rozhodnutí v danou chvíli a my samozřejmě chceme, aby hrál svůj hokej, měli jsme ho v zápase. Ale zase když se na jeho hokej zaměříte, tohle k němu taky patří. Hraje hodně aktivně, agresivně, do těla, chodí do soubojů. Sem tam něco přijde a ukázal, že se bije za tým.“

Cítil jste, že chtěl bitkou tým nabudit?

„Rozhodně, byla to od něj snaha něco změnit. Když se nedaří, musíte udělat něco jinak. Oliver ukázal, že si nehraje na hvězdu, která sbírá jen body, ale dýchá s týmem.“

Už tušíte, jestli teď před Třincem do hráčů pustíte nalévárnu přes video, proházíte sestavu, nebo naopak vsadíte klid?

„Teď si k tomu s kolegy určitě sedneme, všechno vyhodnotíme a program nastavíme další den.“

