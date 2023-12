Chci dominovat, přeje si Chlapík. Což se mu daří. Celá Sparta má sílu

Plzeň dala favoritovi pořádně zabrat. Vedla 2:1, náskok držela ještě během poslední třetiny. Ovšem Sparta potom sešlápla plyn a nakonec před vyprodaným hledištěm nasypala tři góly. A to všechno od času 54:09, když srovnal obránce Irving.

Pleň se sesypala. Pražský kolos naopak ukázal sílu. A jako velký tým zvládl partii i přesto, že se dlouho nevyvíjela podle jeho not.

„Na střídačce zůstáváme vždycky pozitivní, což nám pomáhá zůstávat ve hře a věřit si, že to zlomíme. Tým má velkou psychickou sílu,“ uznává Chlapík, který je aktuálně pro soupeře velkou ofenzivní hrozbou.

„Je to o nějakém období, kdy jste nahoře anebo dole. Já se snažím hrát svoji hru a dovolit si nějaké další věci navíc. Když to vyjde, hraje se líp,“ popisuje svoje aktuální rozpoložení.

I v Plzni bylo vidět, co si na ledě dovolí. Je silný na puku, dokáže tvrdě vypálit, tvoří hru. Skromnější období z úvodu sezony, kdy měl zdravotní potíže, je dávno zapomenuté. Dosud si ve 26 utkáních připsal 25 bodů (10+15) a nasbíral devatenáct plusových bodů. V tomto ohledu vládne celé extralize, plus 19 bodů má i sparťanský spoluhráč Michal Moravčík.

Než odešel Chlapík před rokem na sezonu do Švýcarska, ovládl nejenom bilanci plus/minus, ale i produktivitu. Byl rovněž nejlepším střelcem. Extraliga neměla lepšího hráče.

Míří i tentokrát tak vysoko?

„Neupínám se na to,“ říká 26letý útočník. „Body se ode mě čekají, ale že bych sledoval, kolik mi schází na prvního, to ne. Moje hra je o tom, že když hraju dobře, přichází i body. Ty jsou obrázkem mojí hry. Body mě potěší, ale nijak se na ně neupínám.“

Sám mluví o tom, že jeho hra má pořád nedostatky. I když aktuálně nejsou příliš vidět. Šlape jak on, tak celý tým.

Sparta vyhrála šestkrát v řadě, celkově devětkrát z posledních deseti utkání. A pokud v tomhle trendu bude pokračovat, může bleskově předstihnout Pardubice, které jsou aktuálně na Spengler Cupu.

„Každý tým by měl chtít vyhrát. Včetně nás. Chceme je přeskočit a skončit první, ale do konce zbývá ještě spousta zápasů,“ hlásí Chlapík, který dobře ví, že to hlavní přijde v play off. Pražský gigant čeká na titul od roku 2007.

Podle aktuální formy se zdá, že má letos našlápnuto k tomu, aby doba půstu skončila. I díky Chlapíkovi.

