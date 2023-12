Kohoutí zápas Macuha, pocuchal Spartu: Výborný výkon ode všech

Třikrát po sobě prohráli a řekli si, že dost. Otravovat, klovat, dotírat. Olomouc den po bijcích MMA převedla v největší české hale kohoutí zápas. Po třech porážkách dobyla pražskou O2 arenu, porazila Spartu 4:1. Zlomem byla nevyužitá dvouminutová přesilovka domácích pět na tři a druhý gól Hanáků, který dal Rok Macuh při vyloučení Davida Němečka do konce utkání. „Výborný výkon ode všech,“ chválil slovinský útočník, který obstaral i úvodní trefu utkání, ke svým dvěma zásahům přidal ještě asistenci a sparťany pocuchal i několika šarvátkami.

Jaký zápas to byl?

„Fakt těžký. Předtím jsme prohráli tři v řadě a potřebovali jsme se nějak zvednout. Ale výborný výkon ode všech, od Sedla (brankář Jakub Sedláček) až po posledního hráče. Skvělý pocit vyhrát před tolika lidmi. Cítili jsme se jako doma, byla tady spousta našich fanoušků.“

Ukázalo se, jak těžké je proti Olomouci hrát, když jde do vedení. Ale na obou stranách bylo plno šancí. Překvapilo vás, kolik jste si jich vypracovali?

„Hrál se otevřenější hokej. Někomu to vyhovuje, někomu ne. Sedlo to dobře pochytal, prostě jsme hráli za tři body.“

Kromě dvou gólů jste se dostal taky do několika strkanic. Takový boj vám vyhovuje?

„Jo. Potřebuju být na ledě agresivní, abych byl v zápase. Sedí mi to. Párkrát jsem se trošku pošťouchal před bránou.“

Byla rozhodující nevyužitá přesilovka Sparty pět na tři, po níž jste měli dlouhou početní výhodu vy?

„Myslím, že naši tři hráči to skvěle odbránili. Strávili tam snad minutu čtyřicet. Nevím, jestli Sparta si vedla špatně, ale my jsme to hráli skvěle. Silva (Kusko) a Řízek (Dalibor Řezníček) tam byli a nevím, kdo ještě. Čerňas (Tomáš Černý), myslím. Skvělý výkon i od Sedla. Výborné.“

Na zápas jste přijeli vlakem, Mora Expressem se dostavila snad tisícovka bujarých fanoušků. Po vítězství 5:2 v minulé sezoně si vezete další vítězství. Věděli jste, že přijede tolik příznivců a budete mít tak silnou podporu?

„Tušili jsme. Slyšeli jsme, že s námi vypravili třináct vagónů. Máme radost, že za námi fanoušci stojí a že nás přijeli podpořit v tak velkém počtu.“

Je fajn, že se s kalendářním rokem neloučíte další porážkou?

„Nebylo příjemné prohrát třikrát za sebou, ale na druhou stranu jsme měli těžké soupeře. Věděli jsme, že to bude náročné. Pardubice, Třinec, to je strašně těžké zápasy. Máme radost, že jsme na Spartě uhráli tři body a že snad se teď snad zvedneme.“

Navíc vám osobně se daří dál, prožíváte velmi dobrou sezonu.

„Já se moc nechci bavit o sobě, protože to byl skvělý výkon ode všech. Hráli výborně. Je jedno, kdo dal góly, někdy já, někdo jiný, na tom nezáleží.“

HC Olomouc Vše o klubu ZDE