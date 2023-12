Kometa: Zvýšený hlas, pak koučovy rady. Co mohou na Slovensku závidět?

Rychle vedla, pak o dva góly prohrávala, ale nakonec v Kladně vyválčila Kometa vítězství 5:4 v prodloužení. „Ukázali jsme sílu,“ hodnotil obránce Marek Ďaloga, který v nastavení uplatnil svoji největší přednost. Rychlost. Právě on trefil dva body. Brněnský kolos uspěl po pěti porážkách, hráči si poprvé od třetího prosince užili děkovačku. V tu chvíli jim vůbec nevadilo, že to nebylo doma. O to cennější triumf to pro ně byl.

Brněnský expres. Tohle označení už se vžilo pro Ďalogu, jehož ladné a rychlé bruslení mu mohou soupeři závidět. Pravidelně se dostává do šancí, kdy protivníkům pláchne. Ale koncovka mu vázla. Až v Kladně, ve 29. utkání, se trefil. „Nechtěl jsem nic moc vymýšlet. Když jsem uviděl volný prostor, hned jsem se rozhodl, že budu střílet,“ uvedl 34letý zadák.

V Kladně jste uspěli po pěti utkáních. Úleva, že?

„Některé zápasy jsme hráli dobře, jenom jsme nedávali góly. Potom jsme udělali chyby, a naopak jsme inkasovali. Takový je hokej. Věděli jsme, že nás v Kladně čeká těžký zápas. Přesně tak se i vyvíjel. Sice jsme dostali dva rychlé góly na 1:3, ale potom jsme ukázali sílu a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Pak jsme byli lepší.“

Takže jste mohli potěšit početnou skupinu vašich příznivců a užít si společnou děkovačku.

„Je to důležité pro fanoušky, ale i pro nás. Předtím jsme nebyli odměněni za tu práci, kterou jsme odváděli. Tentokrát nám to vyšlo. Musíme v tom ale pokračovat. Dobře jsme se na to připravili, trenéři něco změnili. Trochu se i zvýšil hlas. Věřím, že to pomohlo. Ale musíme dál předvádět takový hokej.“

Je důležité, že jste vyhráli i přesto, že vám dlouhodobě chybí zraněný gólman Dominik Furch?

„My máme dobré brankáře. Drží nás, ale i my jim musíme pomáhat. Domino je sice Domino, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Musíme šlapat jako proti Kladnu. Nevzdali jsme se a makali jsme až do konce.“

Prohrávali jste 1:3, zamávalo to s vámi?

„My jsme hráli dobře i v tu dobu, kdy jsme dostali dva góly. Trenér Modrý nám říkal, abychom se pořád drželi našeho plánu a věřili, že to přijde. Takže nakonec došlo na jeho slova. Což bylo i předtím, akorát možná že v Boleslavi jsme to pokazili. Tam to bylo neslané nemastné. Ale musíme se držet toho, co po nás chce. A potom to jde. I na Kladno jsme se důkladně připravili, kouč nám ukázal přesně to, co máme dělat. A vycházelo to.“

V Brně není jednoduché prohrávat, že? Přichází velký tlak.

„Tlak je všude. Nejenom v Kometě. Každý chce vyhrávat. I teď přes svátky. Program je nabitý, ale je to tak.“

Je to omšelá otázka, ale co říkáte na Jágra? V 51 letech proti vám pobral dvě asistence, už jich má čtyři v dosavadních čtyřech zápasech.

„To je neskutečný hráč prostě… To se ani nedá říct jinak. Legenda nejenom českého, ale celosvětového hokeje. A opravdu klobouk dolů předtím, co předvádí. Je to stále král.“

Jak vás těší, že i během svátků chodí na extraligu spoustu fanoušků?

„Když to porovnám se Slovenskem, nedá se to srovnávat. Tady je všude plno, vyprodáno. Na Slovensku můžeme akorát tiše závidět.“