Marcinko mučil Dynamo. Lídr Komety mluvil o síle týmu i mladém brankáři

Jako soupeř máte Tomáše Marcinka plné zuby, to platí v extralize už roky. Ze svého pracovitého standardu neslevuje, což ukázal i při výhře Komety v Pardubicích 4:3 v prodloužení. Dal dva góly, na jeden nahrál, zblokoval střelu a úpěl bolestí, za chvíli byl zpět. Jednou putoval i na trestnou, plus ho žralo vyrovnání Dynama. Chválil mladého brankáře Jana Kavana: „Kavi je skvělý brankář, velmi pracovitý.“ Ve středu si dá jeho tým s Pardubicemi repete, jen v Brně.

Velký zápas pro vás i pro celou Kometu? Byl jste prakticky u všeho, co se v zápase stalo, a nakonec slavíte.

„To je pravda, i u jejich vyrovnávajícího gólu na 3:3. (usměje se) Ale tak to někdy je. My jsme moc rádi za body, protože jsme jich v minulých zápasech poztráceli celkem dost. Pardubicím se berou dost těžko, každého, který si do tabulky připíšeme, si vážíme.“

Jasně, v tuhle chvíli je jedno, jestli porazíte Olomouc, nebo Pardubice. Na druhou stranu, ukazuje výhra na ledě Dynama, že Kometa má velký potenciál?

„Je to o detailech. Ty ztráty v minulých zápasech způsobily chyby, kolikrát jsme nehráli až tak zle, jak by třeba skóre napovídalo, ale něco se nám tam nepovedlo. V pátek doma proti Spartě jsme taky podali solidní výkon. Jenže zásadní je, jestli jste vyhráli, nebo ne. Pak se vždycky podíváte na tabulku, kolik má kdo bodů. Máme pořád co dohánět.“

Změní se nějak projev týmu, když za zády stojí osmnáctiletý brankář? Třeba, že k defenzivní práci přistupuje hráč obzvlášť pečlivě, aby se v ničem talent za vámi nevykoupal.

„Vím, jak to myslíte, mohl by tam hrát roli psychologický aspekt. Ale věřím, že každý se snaží odevzdat ze sebe nejvíc, ať je v bráně kdokoliv. Kavi je skvělý brankář, potvrzuje to v juniorce. Vždycky s námi trénuje, takže jeho kvality taky dobře známe. Už když chytal ve Varech, odehrál skvělý zápas. Vždycky potřebujete dobrého gólmana, ovšem když hráči před ním nehrají, co mají, může vzadu stát jakákoliv legenda. Vždy je to o celku a brankář vám pomůže. Základ je hrát jako tým za každé situace.“

To všechno v Pardubicích fungovalo. Čím Jan Kavan upoutal nejvíc, jak si při oslabení klidně hledal střely přes clony?

„Přesně tak, byl klidný a bylo i důležité, jak beci před ním čistili prostor a dostávali protihráče pryč. Měl těžké zákroky, když je zvládal, rostlo mu sebevědomí. Jde o velmi pracovitého chlapce, moc nás těší, že byl odměněn on i my, celý tým.“

Když se postupně v útoku vyprazdňuje marodka, cítíte, že Kometa začíná mít sílu a neexistuje soupeř, kterého byste se měli bát?

„Věřím tomu, a kdyby vám někdo z týmu řekl, že ne, tak mi řekněte kdo. A já se s ním o tom pobavím. (usměje se) Ne, to si trochu dělám srandu, ale věřím, že tohle má v hlavě každý. Mělo by to tak být, kdybychom takhle nepřemýšleli, nemá cenu chodit na trénink a hrát za tenhle tým. V každém zápase je potřeba pracovat na plno, ne vždy vyhrajete, ale základní je makat. Máme co dohánět, ale výkony jako v Pardubicích by nás měly posouvat dál.“

S tituly v Třinci a velkou kariérou za sebou vás asi jen tak něco nerozhodí. Ale přeci jen, nakopne i takhle zkušeného hráče, když vyjde zápas jako v Pardubicích, kdy posbíráte při výhře 4:3 dva góly a jednu nahrávku?

„Jasně, že taky vyrostete. Každý, kdo hraje nějaký sport a řekl by, že to vliv nemá, tak lže. Pak záleží, jak si věci připouštíte a jak s nimi pracujete z psychologického hlediska. Každá dobrá věc vám pomáhá a posouvá vás dopředu. Ve středu máme s Pardubicemi odvetu, takže nic nekončí.“

Příběh pokračuje?

„Přesně tak, chceme tenhle výkon potvrdit a pak zase. Pořád máme na čem pracovat, na to je potřeba se soustředit.“

