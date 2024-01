Kvasnička podepsal a rozjel vítěznou akci: Duely o šest bodů musíme urvat

Indiáni prchají co nejdál od nebezpečného území. Plzeň v prvním díle trilogie domácích zápasů udolala v Tipsport extralize Vítkovice 2:1, skolila je potřetí v sezoně a v bitvě jedenáctého s dvanáctým týmem zase o něco utekla sousedům pod sebou a odskočila na osm bodů. „Tyhle zápasy o šest bodů jsou pro nás extrémně důležité. Musíme je zvládat,“ pravil obránce David Kvasnička.

Rozjel akci, po níž padl vítězný gól. Ale napřed podepsal 24letý bek se západočeským klubem nový kontrakt do konce příštího ročníku. Odchovanec Kvasnička téměř celou extraligovou kariéru strávil v Plzni, až na sezonu 2019/20, kdy působil právě v ostravském celku.

„Bral jsem to jako každý jiný zápas, nijak to nevnímal. Taky už tam přece jen není moc kluků z doby, kdy jsem ve Vítkovicích hrál. Ani novou smlouvu jsem se nechtěl nechat ovlivnit. Ale je pravda, že mě to něco stálo,“ usmál se.

V lednu Plzeň dala doma osm zásahů Olomouci a sedm Kladnu. Pak na Hané zase sedmičku dostala. Jenže ve vzájemných zápasech s Vítkovicemi moc branek nepadá. Škodovka napřed na vlastním ledě vyhrála 1:0, podruhé v Ostravě 3:2 v prodloužení, i tentokrát skončilo utkání těsným rozdílem. Dohromady padlo jen devět gólů.

„Přestože to Vítkovice v tomto ročníku moc nepotvrzují, mají celkově velmi dobrou defenzivu, velké a silné beky a výborné gólmany. Těžko se jim dávají góly, na tom mají dlouhodobě postavenou svou hru. Proto jsou zápasy pokaždé tak vyrovnané. Víme moc dobře, jak vypadá tabulka, navíc se pomalu blíží závěr základní části. Říkali jsme si v kabině před zápasem, že tyhle zápasy o šest bodů jsou extrémně důležité. Pokud chceme v tabulce nahoru, musíme je zvládat,“ prohlásil Kvasnička.

Pokud jde o koncovku, nikdy nebyl žádný bombarďák ani úderník. Podsaditý zadák s body paběrkuje, plní jiná zadání. V první obraně zajišťuje Petra Zámorského, který je se svými útočnými choutkami úplně opačný případ. Nicméně právě po Kvasničkově ráně od modré čáry obstaral ve druhé třetině nakonec vítěznou trefu Ondřej Matýs. Na hraně brankoviště vydoloval puk a zasunul.

„Dostal jsem výbornou přihrávku na modrou čáru od Tima (Söderlunda) a měl hodně času. Pokusil jsem se jen nahodit, Ondra z toho naštěstí dal gól,“ popisoval plzeňský obránce.

Leden je klasicky napěchovaný zápasy, Plzeň hraje třikrát po sobě doma. V neděli čeká duel s Kometou. „Určitě je fajn, že nemusíme nikam cestovat a trochu pošetřit síly. Bude to zase těžké, víme, jak jsme hráli u nich. Určitě se na zápas zase skvěle připravíme,“ dodal Kvasnička.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:54. Indrák, 23:11. Matýs Hosté: 31:57. Krieger Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Laakso, Dujsík, Malák, Piskáček (A), Houdek – Pour, Lev (A), Rekonen – Holešinský, Mertl, Schleiss (C) – Söderlund, Indrák, Matýs – Hrabík, M. Soukup, Jansa. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, Grman, R. Jeřábek – Kalus, Chlán, Lakatoš (C) – Dej (A), Krieger, Vondráček – Bukarts, Barinka, Fridrich – Šoustal, Claireaux, Peterek. Rozhodčí Kika, Jaroš – Gerát, Hynek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4497 diváků