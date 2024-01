Po námazu vykoupení. Jeřábek smázl gólem obří kiks: Chtěl jsem si seknout

S Kladnem jste sehráli dost možná až nečekaně divokou přestřelku. Viděl jste zápas podobně?

„Myslím si, že pro nikoho tady nejsou snadný zápasy. Kladno, ještě na menším hřišti, je nepříjemný soupeř. Má spoustu zkušených hráčů… Věděli jsme, že to nebude jen tak. Dostali jsme gól na 1:2 v jejich přesilovce, ale myslím si, že jsme nehráli špatně. Druhá třetina nebyla z naší strany nějak zlá, bohužel po dvou takových zaváhání po buly a mém zaváhání se to najednou otočilo. Jsem rád, že jsme ve třetí třetině ukázali dobrý charakter a otočili jsme to.“

Po vašem velkém zaváhání, které pomohlo Rytířům k obratu, bylo vidět, že si chcete s hokejkou seknout do mantinelu.

„Máte možná pravdu, chtěl jsem si seknout. (usmívá se) Člověk už má ale něco za sebou. Ví, že musí zachovat chladnou hlavu, že pořád zbývá hodně času, aby se to zvrátilo. Jsem rád, že jsem to týmu pak mohl vrátit.“

Bylo v plánu ve třetí třetině co nejrychleji vyrovnat?

„Jo, říkali jsme si o přestávce, že by tato možnost mohla být.“

A srovnat se povedlo vám. Cítil jste z takové nápravy obřího kiksu úlevu?

„Samozřejmě. Člověka to nakopne zpátky, ale jak říkám, pořád bylo dost času. Zápas byl jenom o gól a zbývala celá třetina. Stát se mohlo všechno.“

Nepřišlo vám při gólu, že jedete jako mezi kužely? Rytíři úplně stáli.

„Právě proto jsme si říkali, že budou určitě od nás čekat drop a nahrávku zpátky. Potom, když tam byl Růža ( Martin Růžička ) v plné rychlosti, tak si myslím, že je to trošku překvapilo. Nabrali jsme stejnou rychlost a říkali jsme si, že když se to otevře, tak s tím půjdeme rovnou do brány. Je dobrý, že to vyšlo a takhle z kraje třetiny jsme srovnali zápas.“

Šlo podle vás o rozhodující okamžik zápasu?

„Zaplaťpánbůh, že to byl tenhle a ne ten můj námaz.“ (směje se)

V základní části držíte třetí místo. Jste spokojení s průběhem sezony, nebo se pokusíte mířit ještě výš?

„Myslím si, že je strašně brzo. Je půlka třetí čtvrtiny, nevím… Jdeme zápas od zápasu. Na tabulku se samozřejmě každý koukne, ale řekl bych, že nemá cenu se tím moc zabývat.“

