Skalický ožívá a Boleslav roste: A teď si věřit, že tohle zvládneme vždycky

Co převažuje, frustrace, že rozhodčí v prodloužení přehlédli faul na brankáře Novotného, nebo velká návrat do zápasu a bod z Pardubic?

„My třeba něco vidíme, ale musíme respektovat, co nám řeknou rozhodčí, jaký mají pohled oni. Vrátili jsme se skvěle do zápasu, to je teď víc. Věděli jsme po první třetině, že Pardubice budou mít v kabině asi dusno a že se vrátí lepší. To se taky stalo, dali jsme jim přesilovku, hned ji využili. Pak jsme udělali dvě chyby, o kterých jsme si říkali, že je dělat nesmíme. Nesmíte s nimi ztrácet puky, dovedou rychle otáčet hru, potrestat vás. Do třetí třetiny jsme šli tak, že není co ztratit a podařilo nám srovnat z 1:3 na 3:3.“

Je hodně cenné, jak jste se v Pardubicích prezentovali?

„Ano, byli jsme hodně kompaktní a hráli jsme dobře. Zvedáme se, ale takhle musíme umět hrát vždycky, ne jen proti těm nejlepším. Umíme zahrát dobře proti Třinci, Pardubicím i Spartě. Ale když máme soupeře, co jsou nám v tabulce blíž a měli bychom je dotahovat? Máme výpadky. Měli bychom si věřit, že takhle dovedeme hrát s každým.“

Sám poslední dobou dost pomáháte honit Kladno. V Pardubicích jste se trefil počtvrté za posledních šest zápasů. Úleva, že dovede nakopnout tým i takhle?

„Jasně, je důležité, že mi to tam taky padá. Předtím jsem měl patnáct nebo kolik zápasů s nulou. Ve výsledku je jedno, kdo dává góly. V naší situaci je důležité hrát všichni za jednoho, pomáhat si a zlepšovat se. Šancí není třeba moc, ale kdo se do ní dostane, musí ji využít. Ale taky dobře vím, proč tady jsem a chci týmu pomoci.“

Při srovnání na 3:3 jste byli s Fořtem dva proti pěti. Neskončili jste nikde v rohu, ale situaci jste dobře dohráli. Ukazuje to rostoucí sebevědomí?

„Zbývalo sedm minut do konce, není co ztratit. Ale ono to na nás platí celkově, my už můžeme jen získat. Za takového stavu musíte riskovat, buď to vyjde, nebo ne.“

A pak jste se na trestné modlil, aby spoluhráči v posledních sekundách ubránili oslabení?

„A jak! Kluci to ubojovali skvěle, makali jsme jako tým.“

Působíte, že máte větší vnitřní sílu než na začátku sezony. Tam jste vypadali tak nějak vlažně, teď víc žijete spolu. Je to tak?

„Změnilo se to, sami jsme si taky řekli něco mezi sebou. Vidíme, že když pak děláme věci, které máme, že všechno funguje. Dáváme góly, hrajeme slušně. Řekli jsme si, že neexistuje, abychom pořád vypadávali ze systému. Je jedno, jaké je skóre, ale musíme si pořád jet to svoje.“

Manko na Kladno jste zase ukrojili o bodík. Je těžké se na tyhle počty neupínat?

„Uvědomujeme si, jak na tom jsme, Kladno má ještě dva zápasy k dobru. Ale čím víc získáme, tím víc budou oni pod tlakem. Mají výhodu v těch utkáních navíc, ale určitě budou mít v hlavě, že jsme za nimi. Zásadní je ale se soustředit na sebe, brát to bod za bodem. Záleží jen na nás.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:41. Kaut, 29:52. Radil, 37:30. Sedlák, 64:34. Hájek Hosté: 31:12. O. Roman, 49:16. Rohdin, 54:46. Skalický Sestavy Domácí: Klouček (Will) – T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Hájek, Vála, Kolář – Paulovič, Sedlák (C), Kaut – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Mandát, Poulíček (A), Hyka – Říčka, A. Musil, Cienciala. Hosté: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Křepelka, Lintuniemi – Skalický, Fořt, Lantoši (C) – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Zvagulis, Závora, J. Půček. Rozhodčí Květoň, Ondráček – Hynek, Zika Stadion Enteria arena, Pardubice