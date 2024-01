Tomek deptal Kometu, tu držel skvělý junior (18). Rozhodla „šmudla“

Mateji, tohle se dělá?! Brněnští střelci byli osmapadesát a půl minuty ze svého bývalého spoluhráče Mateje Tomka v brance Litvínova nešťastní. Když už si chystali hlavy na prodloužení, ujalo se Ščotkovo tečované nahození od modré čáry. Tak to chodí. Zazdíte tutovky, pak spadne „šmudla“. „Je to o odrazech. Kometa měla o jeden víc,“ povzdechl si Tomek po porážce 1:3.

Když Matej Tomek nastavil proti dorážce Martina Kohouta vyrážečku, útočník vztekle praštil holí do mantinelu. Brzy nato zvedal Kristián Pospíšil oči ke stropu, protože mu slovenský krajan vyškrábl gólovou ránu lapačkou. Deprese se ale nakonec proměnila ve vítěznou oslavu s fanoušky. „Říkali jsme si, už to nějak musíme zlomit. Měli jsme strašně moc šancí. Zaplaťpánbůh se k nám otočilo štěstíčko,“ oddechl si šťastný střelec Jan Ščotka.

Byl to zápas gólmanů. Mladíček Jan Kavan zase překvapil. V osmnácti si vede úžasně. Zvládá tlak, dělá čest jedničce, kterou má na dresu. Pro trenéry je při absenci stále zraněného Dominika Furcha jasnou volbou, zkušený Štěpán Lukeš dřepí na střídačce. „Vypadal jako zkušený brankář. Zvládl to bravurně. Přeju mu pevné zdraví a hodně štěstí,“ řekl Tomek k mladému kolegovi.

Toho chválil také vítězný asistent Jiří Otoupalík. „Podal skvělý výkon, čišela z něj jistota,“ pronesl uznale. No právě. Bývá vůbec před zápasy nervózní? To asi nikdo v kabině neví. „On je tišší člověk. Možná to skrývá,“ odhadoval Modrého pobočník.

Proti Litvínovu neudělal talentovaný odchovanec klubu žádnou vážnou chybu, překonal ho pouze u tyčky David Kaše. Když diváci nadšeně volali jeho jméno, pokynul jim. Na konci přebral cenu pro nejlepšího hráče vítězů a podal si ruku s protějškem Tomkem. Ten v Kometě zkoušel prorazit před dvěma lety. Neuspěl, nevedlo se mu. V Litvínově to zvládá mnohem líp, na známém zimáku si zapsal 45 úspěšných zákroků. „Hodně střel jsem si způsoboval sám tím, že jsem puky vyrážel. S tím nejsem spokojený,“ podrobil se sebekritice. „Dali jsme si šanci, abychom brali body. Ale oni proměnili víc příležitostí, proto je mají oni,“ doplnil rodák z Bratislavy.

Přelstil ho pouze reprezentační spoluhráč Lukáš Cingel, jemuž krásně sedl švih z křídla. A pak Ščotkova „zbloudilka“. „Tu střelu jsem viděl dostatečně, abych udělal pozičně dobrý zákrok. Ale myslím, že to bylo tečované. Na to už se z takové blízkosti reagovat nedá,“ líčil gólman Vervy, jenž se vždy dokáže proti Kometě vytáhnout.

Motivaci mívá enormní. Chce dokázat, že měl na to, aby se v Brně prosadil, jen mu tehdy nenahrály okolnosti. „Nemůžu říct, že k tomu přistupuju jako ke každému jinému zápasu. Proti bývalému zaměstnavateli je to trošku jiné,“ přiznal. „Ale puk a led je stejný, hokej taky,“ usmál se.

Speciálně ho potěšilo, že zastavil všechny pokusy Kristiána Pospíšila, dalšího kamaráda ze Slovenska. „V této sezoně mi dal nějaké góly. Chtěl jsem mu tu sérii přerušit,“ nezapíral. Právě „Pospece“ ke konci ukázkově vychytal. „Bohužel z toho následně padl gól. Proto o dobrém pocitu mluvit nebudu,“ shrnul.

Kometa vyhrála potřetí v řadě. I když jí stále chybí v bráně Furch, v obraně Kučeřík s Hollandem a v útoku Vincour. Čtvrtou řadu vedl junior Jan Ekrt, který mohl dát svůj první extraligový gól. Jenže po sóle poslal puk do Tomkovy lapačky. „Měli jsme rozhodnout dřív, šancí jsme měli spoustu. Ale byli jsme trpěliví,“ líbilo se Otoupalíkovi. „Soupeř byl lepší, my jsme se drželi zuby nehty díky výkonu Mateje Tomka. Důslednost a nasazení všech hráčů musí být ve venkovních utkáních větší,“ prohlásil asistent hostů David Kočí.

Brno úspěšně rozjelo domácí trojboj. Ve Winning Group Areně vyzve v pátek Vítkovice a v neděli Liberec.