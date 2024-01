Ščotka dal kredit gólmanům: Jsou jiní. Za Holíka jsme rádi, přejeme mu

Nedali jste hromadu velkých šancí a nakonec proklouzlo do sítě jedno nahození od modré. To se v hokeji stává docela často, co?

„Je to tak. Říkali jsme si, že už to nějak musíme zlomit. Měli jsme strašně moc šancí. Někdy to prostě nepadá, ale pak se k nám zaplaťpánbůh otočilo štěstíčko. Padlo to tam. Viděl jsem, že mu vjel litvínovský hráč do bloku a už jsem ho nechtěl poněkolikáté trefit. (úsměv) Možná tam byla teč, ale to je jedno. Tři body zůstávají doma. Musíme pokračovat v této práci. Hrát jednoduše z pásma, vytvořit si šance a urvat to třeba o gól.“

Trápil vás hodně brankář Matej Tomek?

„Musíme uznat, že chytal výborně. Je potřeba mu za to dát kredit. Každý hráč se proti svému bývalému týmu extra vyhecuje a pak podá takový výkon. Ale i náš Honza Kavan odchytal skvělý zápas. Na to, jak je mladý si vede před tou kulisou strašně dobře.“

Anketa Kdo vyhraje základní část extraligy? Pardubice Sparta někdo jiný

Je fakt tak klidný, jak vypadá?

„Gólmani jsou vždycky jiní. Myslím, že je úplně v pohodě.“

V obraně máte nově Marka Hrbase a Zacha Osborna. Jak to funguje s nimi?

„Marek tady byl už loni, takže do toho hned skočil zpátky. Myslím, že zahrál výborně. Zach je šikovný hráč. Náš systém se neliší od ostatních mančaftů. O to je to pro ně jednodušší.“

Zaregistrovali jste, že váš bývalý spoluhráč Petr Holík začal angažmá v prvoligovém Zlíně rovněž ve středu dvěma góly a asistencí v utkání v Jihlavě?

„Ano, v kabině to proběhlo. Jsme samozřejmě rádi. Víme, jaký je Péťa hráč. Přejeme mu, ať se mu ve Zlíně daří a pak se vrátí k nám.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:53. Cingel, 57:26. Ščotka, 59:33. Zaťovič Hosté: 21:33. D. Kaše Sestavy Domácí: Kavan (Lukeš) – Gazda, Ďaloga, Osburn, Ščotka (A), Kaňák, Hrbas, Svoboda – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Zbořil, Marcinko (A), Pospíšil – Moses, Kollár, Kohout – Kratochvíl, Ekrt, Okál. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zeman, Baránek, Jaks, Šalda, Demel (A), Czuczman – Koblasa, Urban, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Kika, Květoň – Lhotský, Hynek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7412 diváků

