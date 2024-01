Poklona obři! Spartu nakonec složil Kaut: Vždy je to o hlavě, teď si věřím

Fanoušci Pardubic přijeli na zápas do Prahy se Spartou speciálním vlakem • ČTK / Šimánek Vít

Fanoušci Pardubic přijeli na zápas do Prahy se Spartou speciálním vlakem • ČTK / Šimánek Vít

Roman Will si připisuje úspěšný zákrok • Michal Beranek / Sport

Gólman Roman Will • Pavel Mazáč / Sport

Lukáš Sedlák se cpal do tutovky • Michal Beranek / Sport

Čekali jste parádní večer? Přesně tohle jste dostali. Sparta a Pardubice se do sebe zakously a zaplněné tribuny se mohly zbláznit. Dynamo nakonec vyhrálo 2:1, když po jedenácti sekundách zastavil prodloužení Martin Kaut. „Teď si hodně věřím,“ zahlásil. Až bude někdo psát hokejový slabikář, tenhle zápas by v něm měl mít stranu, možná dvě. Takhle vypadá kvalita, dva nejlepší týmy soutěže naplno vybalily, co dovedou.

Z jedné strany slyšíte hromové: „Sparta“. Ze druhé: „Pardubice“. Jedna z nejvyšších návštěv sezony by probrala Golema i bez zázračné kuličky v čele. Takže, co udělalo 16 646 lidí v hledišti s bitvou hokejových živých obrů? Narvané hlediště posunulo celý souboj ještě o kategorii výš. V kraválu se vám zdálo, že každý hráč měří dva metry, bruslí rychleji než Connor McDavid.

Když hokejista na ledě zvednul hlavu a podíval se nahoru nad sebe? Jako když jste v koloseu. Jeviště je vaše. Předveďte se, prosím.

„Bylo to dobrý?“ zeptal se pardubický útočník Martin Kaut, když odcházel z mixzóny. A jak! „Zápas měl vysokou úroveň, svátek hokeje. Skvělí hráči na obou stranách,“ přidal se obránce Libor Hájek, který odehrál 110 zápasů v NHL a před Vánoci dorazil do Pardubic.

„Zažil jsem toho hodně, Madison Square Garden v New Yorku je hodně pěkná. Těžko se jí něco vyrovná, ale tohle? Asi jo, dalo by se to určitě srovnávat,“ přidal Hájek.

Vyrovnanou bitvu s velkými výkony na obou stranách rozhodl Martin Kaut, útočník Dynama, který chytil skvělou formu. Má jednu z nejlepších střel v lize, svoje tvrdé zápěstí prodal po 11 sekundách prodloužení. „Vždycky je to o hlavě a jak si kdo věří. Já si teď věřím dost, jak mi Čero dal puk, hned jsem měl v hlavě, že ho chci dostat do branky,“ komentoval svoji rychlou akci po předání puku od Čerešňáka.

Hrát v plné hale bavilo. „Užil jsem si neskutečně, co tady lidi vytvořili. Zápas byl hodně sledovaný, lidi asi nešli do práce, museli si vzít nejspíš dovolenou, aby mohli za námi. Tahle výhra patří jim,“ děkoval Kaut.

Třetí bitva Sparty s Pardubicemi znovu potvrdila, jak jsou nejlepší celky základní části blízko. Poprvé Sparta vyhrála nájezdy, podruhé vyhrálo Dynamo o gól. Neexistuje, aby se jeden sesypal, povolil, vypnul.

Velký zápas si samozřejmě žádal velké věci.

Když Adam Musil napálil u mantinelu Aarona Irvinga, hned ho vyzval na odvetu člen čtvrté formace Radek Mužík. Musil mu naložil, ale dvaadvacetiletý sparťan dal najevo, že tohle bylo výrazně za čárou. Hala šílela, diváci na sezení poskakovali na svých místech, vstávali.

Ale hlavně Josef Kořenář ukázal, že nejspíš podepsal smlouvu s peklem. Nebo potkal cestou do arény gang kominíků a on měl na sobě knoflík, vyberte si. Patnáct sekund před koncem druhé třetiny vypálil Lukáš Radil, puk cvrnknul do levé Kořenářovy tyče a toulal se zpátky k brankářovi.

Odrazil se za něj a zastavil se. Centimetrem ale lízal čáru. Žádný gól!

Dva roky spolu pobývali v organizaci San Jose, trávili vedle sebe hodně času. Hlavně, když Radila Sharks poslalo na farmu a oni spolu cestovali po Americe v AHL, dobře se poznali. Martin Kaut proti Kořenářovi zase často nastupoval jako soupeř. „Bavili jsme se o tom, že pár gólů jsem Pepovi v Americe dal a tenhle byl asi nejcennější,“ usmál se. Nakonec ho přeci jen odčaroval.

„Proti sobě hrálo hodně výborných hráčů, kteří hráli v NHL. Opravdu mě těší, že jsem něco takového vůbec mohl zažít,“ užil si velký večer v Praze Hájek. Sparta si může drbat hlavu hlavně proto, že nevyužila pět přesilovek. Tady byl klíč, sama udržela disciplínu, na trestnou mazala jen jednou. Ale když sama měla prostor Pardubice zmáčknout, nekousla.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:11. Chlapík Hosté: 32:50. Sedlák, 60:11. Kaut Sestavy Domácí: Kořenář (Cichoň) – Krejčík, Mikliš, Kempný (A), Moravčík, Němeček, Irving, T. Tomek – P. Kousal, Sobotka, Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík (A) – Buchtele, Konečný, Forman – Mužík, Žmola, Hauser. Hosté: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Vála, Košťálek, Hájek, D. Musil, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Říčka. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Lederer, Ondráček Stadion O2 arena, Praha Návštěva 16 646 diváků

