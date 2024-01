Plzeň přežila thriller, čtyři góly za 23 minut. Odhozený hráč probudil bestii

Ondřej Matýs přišel z Pardubic jako trochu odhozený hráč. V Plzni v sobě probudil bestii. Ale ne hned. Utrhl se až s příchodem nového roku. Lepí mu to, šest branek z celkových deseti nasázel v šesti lednových zápasech. Proti Českým Budějovicím prožil třetí dvougólový zápas, mohl mít i hattrick. Po jeho první jedovce se však jen ozvalo cinknutí, jak se kotouč odrazil o tyčku.

„V přesilovce jsem viděl skulinku a trefil horní tyč. Myslel jsem, že to je gól. Naštěstí jsem pak dal jiné. I se dvěma trefami jsem spokojený, na druhou stranu jsme získali hrozně důležité body. Jsem za ně stejně rád, jako za ty góly. Doufám, že to tak bude pokračovat. Ale je jedno, kdo branky dává, chceme vyhrávat a hokej je týmový sport. Jestli mě to bude něco stát? Ne. Jedině, kdybych dal hattrick,“ usmíval se.

„Dejte jim bůra!“ skandovaly tribuny krátce po zahájení druhé třetiny. Plzni skvěle vyšel vstup do utkání. Dobře bruslili, využívali šance a přečíslení. „Hned se pak hraje líp, když se začátek takhle povede. Udělali jsme si polštář, jenže přišel výpadek a hned jsme dostali dva góly. Budějky se vrátily zpátky,“ hodnotil Pour, který dával druhou branku domácích.

Dominik Hrachovina po nule v neděli proti Karlovým Varům inkasoval v Plzni za 23 minut hry čtyřikrát. Podruhé skóroval Matýs do odkryté branky, jakmile českobudějovický gólman maličko vypadl z pozice a pak už neměl nárok.

Ještě jeden zásah a „Hrášek“ byl zralý na střídání. Jenže potom najednou zavřel krám. Ende, šlus, od druhé třetiny chytal perfektně. S jeho výkonem se zvedla i dlouho nevýrazná přední linie, i když se Motor prosazoval výhradně v početní převaze. Nejhorší přesilovky v extralize? To znělo jako pokus o vtip.

Jihočeský celek využil všechny tři, které v utkání měl. První dokonce po 11 sekundách. Dvakrát předvedl střelecký apetit Jan Ordoš, pokaždé ho skvěle našla přihrávka vysokého Jáchyma Kondelíka. Další trefu přidal Jakub Valský. Plzeňský polštář splaskl a na hrášek byli zralí pro změnu indiáni. Jejich brankář Samuel Hlavaj najednou nevěděl, kde mu hlava stojí. Poslední téměř tři minuty Budějovičtí tlačili v šesti.

„Dali nám tři góly z přesilovek. Paradox, no. Třikrát jim to tam spadlo, asi jsme si je špatně rozebrali, oni naše chyby využili. Ale do poslední části jsme nešli úplně s defenzivní taktikou. Šlo o to, abychom zbytečně neblbli ve vlastním pásmu. Pořád jsme chtěli hrát ofenzivně, abychom je nepustili do delšího tlaku,“ líčil Pour.

V novém roce se Plzeň doma představila už popáté. Chytila formu, za posledních deset utkání je v tabulce třetí za Spartou a Pardubicemi. Ani bod neurvala jen doma s Kometou a předtím v Olomouci. Zásluhu na tom mají i vzkříšení střelci.

„Hodně si vážíme třetí třetiny, jak jsme vedení udrželi a k ničemu je moc nepustili. V prostřední části jsme jim zbytečně umožnili vrátit se do zápasu. Ale v kabině jsme si k tomu něco řekli a týmovým výkonem nechali body doma,“ zakončil dvougólový Matýs.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:37. Schleiss, 06:39. Pour, 18:04. Matýs, 22:53. Matýs Hosté: 10:32. Ordoš, 34:42. Valský, 39:58. Ordoš Sestavy Domácí: Hlavaj (Pavlát) – Malák, Zámorský, Laakso, Kvasnička, Houdek, Piskáček (A) – Lev (A), Pour, Rekonen – Mertl, Schleiss (C), Šiler – Indrák, Söderlund, Matýs – M. Soukup, Hrabík, Jansa. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Štencel, Kachyňa, Hovorka, Doudera (A), Vráblík, Gulaši – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – M. Beránek, F. Přikryl, Kubík (A) – D. Simon, Hanzl, Valský – Chlubna, Toman, Koláček. Rozhodčí Ondráček, Mejzlík – Špůr, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna

