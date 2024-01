Hájek si po NHL zvyká na Pardubice: Zkušenosti bych měl umět prodat

Není typem hráče jako Jan Košťálek, že vytáhne kličku nebo mu vyjde riskantní průjezd mezi dvěma protihráči. Má spíš blíž k Peteru Čerešňákovi, jen je defenzivnější. Nebo aspoň se zatím tak v extralize prezentuje.

Snaží se hrát dobře pozičně. Když jste se zaměřili na jeho hokej ve středu na Spartě, bylo vidět, jak si v extralize získává místo. Několikrát dobrým postavením a prací s holí zastavil útok soupeře. Nepotřebuje nikoho bourat bez účelu. Je na něm znát zámořský mustr, hit je fajn. Ale zbytečný hit vás vyřadí ze hry. Lepší je, když bruslíte.

Když vypíchnete pozitivní fragmenty jeho hry, nesměle se usměje: „Děkuju. Ale to je moje hra, můj způsob obrany. Takhle jsem hrál v Americe a měl bych si to přenést sem, už jsem nějaké zkušenosti nabral, tak bych měl umět je tady prodat.“

Anketa Kdo vyhraje základní část extraligy? Pardubice Sparta někdo jiný

Klade na sebe vysoké nároky, odehrál 110 zápasů v NHL, všechny za New York Rangers. V pětadvaceti by se měl blížit do vrcholné formy. Jen mise, že se přes smlouvu v AHL prokouše na soupisku Pittsburghu, nevyšla. Před příchodem do Dynama odehrál jen 11 utkání. Nic moc.

„Zvykám si, pomáhají mi kluci i trenéři, takže je to pro mě snazší. Myslím si, že už mám za sebou dost zápasů, abych už byl v pohodě. Ale sám vnímám, že pořád tam jsou věci, které potřebuju doladit,“ říká. Těch dost zápasů je jedenáct (7 v extralize, 4 na Spengler Cupu).

V šestém extraligovém si zapsal první gól sezony, když ukončil prodloužení proti Mladé Boleslavi. Ve středu si proti Spartě vychutnal v zaplněném hokejovém chrámu výhru 2:1. „Tahle fáze sezony je velká škola, je potřeba to tak vnímat, učit se z chyb a příště jich dělat méně a méně,“ přiblížil, jak se dívá na aktuální část ročníku, kdy do play off zbývá odehrát ještě 17 zápasů.

Když slyší téma, že pořád zase tak o moc nejde, zavrtí hlavou: „Znám tohle z Ameriky, hodně týmů se musí učit na play off, nesmíte polevit, protože pak je zase strašně těžké zapnout. Když teď vyhráváme, neznamená to, že pak všechno půjde dál. Musíme se naučit hrát pod tlakem, nepouštět náskok, když vedeme.“

Ano, to je v posledních kolech pardubická bolest. Prošustrovat dvougólový náskok je maličkost. Provařit se dají klidně i čtyři, což předvedlo Dynamo v Brně.

Ale ve středu v Praze hrály Pardubice nejlépe za poslední dobu. Soustředně, bez výpadků. Vyrovnaný stav 1:1 zlomil po 11 sekundách prodloužení Martin Kaut. „Ještě jsem si upravoval rukavice a moc se nedíval,“ přibližuje Hájek velkou chvíli ze svého pohledu. „Viděl jsem, že udělal pěknou kličku, vystřelil. Takže ani jsem si ty rukavice nenatáhl a jen se radoval. Super,“ roztáhl pusu k úsměvu.

Střeleckých schopností parťáka Kauta si už stihl všimnout: „Souhlasím, výborná střela. Hodně hrajeme, tím rostete.“ Sám ze svého působení v NHL zná, jaký je rozdíl, když lámete jeden zápas za druhým, nebo sedíte jen na tribuně. Období bez zápasů vás zasekne. Ví, o čem mluví. New York Rangers ho neměli na pozici mezi šesti beky. Ale zase ho měli tak vysoko, že o něj nechtěli přijít, takže si ho poslední dva roky drželi na pozici číslo sedm. Kdyby náhodou. Neměl svoje místo, nehrál pravidelně.

Když povídal o progresu parťáka Kauta, vlastně jste měli pocit, že mluví i o sobě: „Takhle to má každý, je lepší, když jste dost v akci než být třeba v Americe a nemít prostor na ledě. Když musíte předvádět to nejlepší v zápase? Super škola. Tohle vám žádný trénink nenahradí.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE