Šok v extralize: Pardubice vyhodily Varaďu! Klub tvrdí, že urážel hráče

Největší otřes extraligové sezony! Uznávaný trenér Václav Varaďa končí v Pardubicích. Po středečním šlágru proti Spartě, který Dynamo zvládlo výsledkem 2:1 v prodloužení, to ve čtvrtek oznámil majitel východočeského klubu Petr Dědek na platformě X. „Život jde dál,“ napsal Dědek v krátkém příspěvku. Varaďa měl s Pardubicemi pětiletý kontrakt, ale podle oficiálního vyjádření klubu jej porušoval. Nepracoval na dlouhodobé koncepci, jak měl. Hlavním trenérem se stává Varaďův dosavadní asistent Marek Zadina.

Podepsal se pod třemi tituly třineckých Ocelářů. Podobný úspěch měl přinést na východ Čech. Václav Varaďa dostal práci v Pardubicích v květnu s výhledem na dalších pět let. Jenže nastal šok! Ve čtvrtek východočeská organizace oznámila, že kouč u týmu končí. Nahradí ho dosavadní asistent Marek Zadina, jemuž bude nově k ruce bývalý útočník Petr Sýkora.

Dynamo později oficiální cestou odůvodnilo, proč razantní krok provedlo. Trenér měl opakovaně porušovat podmínky své smlouvy. „Víme dobře, že tato zpráva veřejnost překvapila. Vše jsme zvážili a věřím, že jsme se rozhodli správně. Václav Varaďa neplnil požadavky, které jsme od jeho angažování očekávali a opakovaně porušoval podmínky smlouvy s Dynamem. Nedělat nic by mělo také své následky. Celá situace si ale zaslouží hlubší vysvětlení,“ řekl klubovému webu Petr Dědek.

Sedmačtyřicetiletý trenér měl podle pardubického vyjádření metodicky řídit kouče B-týmu i mládežnických celků. To však pravidelně nedělal, když si za dobu svého angažmá domluvil jen jednu schůzku. Údajně také vázla spolupráce s realizačním týmem a skautem mužstva. Do toho měl Varaďa bezdůvodně urážet některé hráče.

Ještě ve středu přitom vedl mužstvo ze střídačky v třaskavém utkání proti pražské Spartě. Dynamo uspělo v souboji dvou týmů z čela tabulky, na horkém ledě soupeře zvítězilo 2:1 v prodloužení. Přesto se vedení rozhodlo rozvázat se svým lodivodem kontrakt.

Pro Varaďu bylo pardubické angažmá vůbec první po úspěšné éře v Třinci. Dotahoval i spolupráci se Spartou, ale v samotném závěru jednání ztroskotalo.

Nyní dochází k rozkolu mezi Varaďou a východočeským gigantem. Dynamo v minulé sezoně vypadlo v semifinále s Třincem. Majitel Pardubic Petr Dědek doufal, že právě Varaďa dokáže mužstvo dovést až k titulu. Je jasné, že k naplnění této představy nedojde.

Před týdnem iSport.cz přinesl s Varaďou exkluzivní rozhovor, ve kterém padla i otázka na to, zda je Dědek jediným člověkem, jehož trenér poslechne. „Ale takhle to nastavené nemám,“ oponoval.

Dodal i pohled na to, zda dokáže přijmout pohled někoho, kdo je v klubové hierarchii pod ním. „Umím to. Pokud mě někdo argumentačně přesvědčí? Nedělám to běžně, ale dovedu uznat, že má někdo jiný pravdu a já věc viděl špatně,“ popisoval.

Pardubičtí trenéři za éry Petra Dědka Ročník Konečné umístění Trenér Asistenti 2020/2021 6. Milan Razým Michal Mikeska a Petr Čáslava od 21. listopadu 2020 Richard Král David Havíř, Petr Sýkora 2021/2022 6. Richard Král David Havíř, Petr Sýkora 2022/2023 3. Radim Rulík Marek Zadina, Richard Král 2023/2024 Václav Varaďa Marek Zadina, Aleš Krátoška od 18. ledna 2024 Marek Zadina Petr Sýkora, Aleš Krátoška

