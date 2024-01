Obrozený Okuliar ke vzkazu fanoušků: Mají na něj právo, platí nás

Král hradecké koncovky hlásí návrat do střelecké pohody. Oliver Okuliar je zpátky v potřebné ráži, jeho dva góly Spartě z třetí třetiny duelu pátečního extraligového programu dotáhly Mountfield do prodloužení. V něm slovenský kanonýr mohl rozhodnout a být za absolutního hrdinu výživného večera, ovšem střelu do odkryté branky poslal o kousek vedle. Sparta pak vyhrála na nájezdy 3:2. „Moc nechybělo, možná deset centimetrů,“ litoval hráč, jenž v elitní soutěži náleží do kategorie plejerů s největším potenciálem do budoucna. Nyní je na 18 trefách, společně s libereckým Jakubem Rychlovským má nejvíc.

Sám na sebe si upletl bič. Úvod aktuální sezony jej zastihl ve skvělé fazoně, po patnácti prvních zápasech trefil 12 gólů, po devatenácti soubojích 15 branek. Výtečná bilance. Samozřejmě, že z dlouhodobého pohledu jen těžko udržitelná.

Přišlo sušší období. Ale zatímco řada ostatních spoluhráčů se v koncovce soužila od samého začátku, stejně se nejvíc mluvilo o Okuliarovi.

Proč mu to nestřílí jako dřív, co se stalo, co se dál děje… Kdy se probere? Ostatní zůstávali schovaní, on čekal ve výkladní skříni a první na ráně na procitnutí.

V pouhých 23 letech má na sobě navalený osud týmu. Stavěl se k tomu dobře, příkladně. Nečekal, až mu neustále se měnící centři konečně připraví kloudné šance, sám se pustil do jejich výroby, makal řádně i dozadu, srážel se, snažil sebe i ostatní nabudit fyzickým hokejem. To by každý nedělal, nemyslete si.

Čekal, kdy mu osud ukáže přívětivější tvář. Dočkal se v pátek proti Spartě. „Já se ale nevnímám vyloženě jako střelec, považuju se v prvé řadě za hráče, pracujícího pro tým,“ zdůraznil a našel sebekriticky důvod, proč mu hokej v posledních týdnech tolik nešel. „Ty potřebné věci jsem minulých pár zápasů nedělal, proto jsem neměl ani gólové šance. Pokud ty věci začnu dělat a budu makat na ledě i mimo něj na sto procent, šance na gól přijdou,“ věří.

Díky jeho pátečním gólům se na hradecký zimák po delší době vrátila dřívější energie, mezi diváky a týmem to zase vibrovalo. Z ochozů se na led valily pozitivní emoce. Hradecký tým je přijímal a ve třetím dějství hrál jako z partesu.

„Musím lidem poděkovat, stále na nás chodí. I když jste psali, že ochozy prořídly, naši fanoušci jsou nadále věrní a jsou super. Už abychom se jim začali odměňovat vítězstvími. Potřebujeme pro ně vyhrávat,“ myslí Okuliar na diváky.

U něj si může být jisti, že to myslí upřímně.

Upřímně to myslí i skalní fanoušci, kteří pod kotel vyvěsili velký transparent se vzkazem: Bojujte za Hradec!

Co tím mínili vyjádřit, muselo být všem jasné s ohledem na bilanci dvou výher a osmi porážek v předchozích deseti partiích. „Určitě, mají na to právo. Oni nás platí. Musíme hrát dál stejně jako proti Spartě. Dát do hry srdce, povzbuzovat se, dělat věci, které máme. Fanoušci vědí, že nejsme superhvězdy, ale když bojujeme, odmění nás potleskem i při porážce. Jako teď,“ těší Okuliara vzájemná symbióza.

Proti Spartě se vážně neměli za co stydět, publikum je vytrvale hnalo a hnalo hráče k dorovnání manka 0:2, které přišlo po dvou smolných vlastních gólech. „Hráli jsme dobře po celých šedesát minut, bojovali jsme a přišla odměna. Před třetí třetinou jsme sice prohrávali, ale věděli jsme, že nám tam už musí něco padnout. Bušili jsme do nich, vytvářeli si tlak a díky nim i přesilovky. Škoda, že jsme neurvali vítězství, ale bod musíme brát a z utkání si vzít pozitiva,“ vzal to Okuliar za správný konec.

Střelci Mountfieldu HK v sezoně

18 Oliver Okuliar

8 Evan Jasper

8 Giorgio Estephan

8 Jordann Perret

7 Tomáš Pavelka

7 Christophe Lalancette

7 David Šťastný

7 Aleš Jergl

