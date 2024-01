Sedm střel, pět gólů. Olomouc válela ve druhé třetině, Ondrušek vzpomínal

Deset, jak si burácivým skandováním přály čtyři tisícovky olomouckých fanoušků, to nebylo. Ale i sedm pro ně určitě dobrých. Čtvrtou domácí výhrou v řadě a osmou z devíti posledních utkání v „plecharéně“ uťala Mora sérii Mladé Boleslavi, která po pěti zápasech se ziskem alespoň jednoho bodu odjela z Hané s prázdnou. Po téměř měsíci nebodoval ani její tahoun Tomáš Fořt.

Ve „skleněnce“, proslulé miniaturní hospůdce na olomouckém stadionu hned vedle skromného tiskového střediska, to bylo ve druhé pauze velké téma. Ze sedmi střel pět branek. Dvě využité přesilovky, dva zásahy svátečních střelců. A po nudné první třetině zničehonic stav 5:1. Vzduchem létaly panáky a štamgasti řešili, kdy naposledy Mora nasázela v jedné periodě pět gólů. Nepřišli na to ani u piva, ani u rumu.

Takže? Odpověď zní: v říjnu 2014, tedy před skoro deseti lety.

„A to jsme se paradoxně snažili hrát spíš zezadu, aby Boleslav nechodila do přečíslení,“ odtajnil taktický plán trenér Jan Tomajko a kriticky dodal. „V první třetině to nebylo v defenzivě ono.“

Dres Hanáků, kteří byli tehdy extraligovými nováčky, oblékala před devíti a půl lety jména jako Pavel Skrbek, Ivan Majeský, Pavel Patera, Martin Cibák, Erik Hrňa či Martin Vyrůbalík. Šéfem lavičky byl Jiří Dopita, Tomajko působil u dorostu. Vítkovice odjížděly s výpraskem 1:9, Mladá Boleslav dopadla v neděli o něco lépe. Na cestu dostala kusů sedm.

Oba výjimečné duely pamatuje kapitán Jiří Ondrušek, bez přehánění klubová legenda. „Vím, že jeden zápas s Vítkovicemi se nám povedl, ale nevzpomněl bych si na rok. 2014? To jsem byl mladý zobák, teď jsem nejstarší. Ke sportu to patří, život jde hrozně rychle dopředu,“ vyprávěl. „Byli jsme bráni za jasné outsidery. Rozjeli jsme sezonu dobře, bohužel pak jsme stejně skončili v baráži. Holt nováčkovská daň. Zkušení frajeři nám pak ale pomohli, i díky nim tady extraliga stále je.“

Středočeši už třetí třetinu brali jako přípravu na úterní zápas se Spartou. „Utkání jdou rychle po sobě, takže se potřebujeme udržet v nějakém módu. Některá nahození prošla do branky lacině, ale určitě bych to neházel na gólmany. O nich to nebylo,“ hodnotil kouč Richard Král.

Pravda, spíš šlo tentokrát o výjimečnou „kohoutí“ efektivitu. Zatímco minule v Liberci spalovala Olomouc šance, v neděli se netradičně prosadili zadáci Jan Švrček s Adamem Rutarem.

„Vždycky fláknu jeden za sezonu a tím to končí,“ smál se prvně jmenovaný, který produktivitu fakt nemá v popisu práce. „Moje přednosti jsou jinde, za góly se mi kluci spíš smějí,“ podotkl Švrček.

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:11. Rutar, 24:35. Nahodil, 26:57. Kunc, 27:36. Navrátil, 36:17. Švrček, 44:54. Bambula, 53:09. Orsava Hosté: 26:38. O. Roman Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Černý, Rutar – Kunc, Macuh, Navrátil – Káňa, Nahodil (A), Bambula – Kusko, Knotek (A), Orsava – Klimek, Anděl, P. Musil. Hosté: J. Růžička (27. F. Novotný) – Pyrochta, Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík (C) – Skalický (A), Fořt, Rohlík – Malát, O. Roman, Krivošík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Malínek, Pitule, Závora. Rozhodčí Kika, Cabák – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4156 diváků