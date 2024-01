Cienciala: Co říkám v Třinci? Že to bylo mezi majitelem a Vencou

David Cienciala se po páteční výměně rychle vrátil do Pardubic, už jako soupeř... • ČTK / Taneček David

Útočník David Cienciala nastupuje v třineckém dresu do zápasu v Pardubicích, kde ještě nedávno působil • Michal Beránek / Sport

Fanoušci Pardubic děkují Davidu Ciencialovi poté, co byl vyměněn do Třince • Michal Beránek / Sport

Po páteční, na české poměry obří výměně, se hned proti svým bývalým týmům pikantně postavili útočníci David Cienciala a Richard Pánik. Slovenskému světoběžníkovi už přišili na dres jmenovku, zatímco navrátilec do Třince hrál tak trochu anonymně jen s číslovkou 92. Místní obecenstvo oběma tleskalo, prvně jmenovanému popřálo štěstí na nové adrese, druhému děkovalo za odvedené služby během dvou a půl ročníků. „Určitě to bylo zajímavé a zároveň trošku divné, že jsem stál na druhé straně. Jel jsem do Třince na otočku a zase se vracel do Pardubic… Pro mě hodně emotivní zápas,“ líčil 28letý Cienciala po bitvě, v níž Dynamo srazilo Oceláře 5:3.

Nepletli se vám hráči? Dva a půl roku jste byl zvyklý na pardubické parťáky.

„Takhle to ani nevnímáte. Jak se hodí puk, moc nevnímám, kdo hraje proti mně. Vždycky se snažím dát do hry sto procent, ať proti mně hraje kamarád, nebo ne. Čekal jsem, že to bude horší, ale v pohodě.“

Diváci vám na začátku připravili choreo a na konci moc pěknou děkovačku, které se zúčastnili i domácí hráči. Hezký moment, viďte?

„Jo, moc si lidí vážím, jsou fakt skvělí. Přišel plný barák a já jsem rád, že si na mě vzpomněli. Chci jim za to moc poděkovat.“

Dostal jste od třineckých spoluhráčů hodně otázek na téma konce trenéra Václava Varadi v Dynamu?

„Ptali se mě, ale odpověděl jsem jim, že prostě nevíme, co se přesně stalo. Asi to bylo mezi majitelem a Vencou. My hráči jsme do toho neviděli.“

Zápas na dobře známém ledě jste ztratili. Už na začátku, kdy jste rychle prohrávali 0:3?

„Jo, v první třetině. Dva góly jsme dostali v oslabení, za stavu 3:0 se to těžko otáčí. Už tady se to zlomilo. Ale Pardubice nás ani moc nemlely, ve druhé třetině, kdykoli jsem byl na ledě, tak jsem měl pocit, že jsme pořád u nich v pásmu. V Třinci je taky hrozně kvalitní tým. Myslel jsem si, že zápas bude ještě těžší.“

Ve druhé třetině jste hráli přes čtyři minuty v přesile, navíc 99 sekund proti třem. Ale tam se vám to vůbec nepovedlo…

„Tam jsme to totiž měli různě poslepované. Růža (Martin Růžička) nemohl přesilovku začít, protože byl na šití. Je ale pravda, že jsme to nezahráli dobře.“

Pardubičtí hráči šli soubojově vytrvale proti Danielu Voženílkovi, chápete jejich rivalitu vůči němu?

„Nevím, jak to má Vožuch, asi pár kluků z Pardubic pamatuje, i když se to docela dost obměňuje. Vožuch je známý touhle hrou, umí se klukům dostat pod kůži. Je jedno, jestli hraje proti Pardubicím, nebo jinde, všude je neoblíbeným protihráčem.“

Pokud byste se ohlédl za dvou a půlletou pardubickou štací, co vás napadne? Občas se mluvilo o tom, že byste měl či mohl dostávat více prostoru.

„Maximálně jsem si to tu užil, vytvořila se skvělá parta kluků. Všechno kolem fungovalo, jak mělo. A i z hokejového hlediska jsem tu myslím zanechal nějakou stopu. V mých očích to bylo skvělých dva a půl roku.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:53. A. Musil, 06:02. Radil, 10:23. Říčka, 32:02. Hájek, 44:39. Radil Hosté: 39:55. Voženílek, 50:03. M. Růžička, 52:45. Voženílek Sestavy Domácí: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Košťálek, Hájek, D. Musil, Kolář – Vála, Pánik, Sedlák (C) – Hyka, R. Kousal, Zohorna (A) – Radil, Paulovič, A. Musil – Kaut, Mandát, Poulíček (A) – Říčka. Hosté: Kacetl (11. Mazanec) – Smith, Polášek, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Mrtka – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Cienciala, Vrána (C), Sikora – M. Roman, Holinka, Walega – Dravecký (A), Čacho, Haas. Rozhodčí Hradil, Obadal – Klouček, Šimánek. Stadion Enteria arena, Pardubice