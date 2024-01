Horák ze Sparty: Góly jsou k ničemu... Je znát, když Sobotka vypadne

Už po páté v této sezoně dokázal vstřelit v jednom utkání dva góly. Romanu Horákovi se střelecky vydařil i úterní duel v Mladé Boleslavi. Druhou prohru Sparty v řadě ale odvrátit nedokázal, Pražané v 39. extraligovém kole padli na venkovním ledě 2:3 . „Jsem hlavně rád, že jsem pomohl týmu se dotáhnout na dostřel. Bohužel to nakonec nedopadlo. Je sice hezké, že jsem góly dal, ale nic si nedovážíme. Je to na nic,“ vysvětloval zklamaný útočník.

Dvě prohry za sebou, to se vám stalo podruhé v této sezoně. Čím to?

„Bohužel jsme neměli na začátku dobrý pohyb. Dostali jsme dva góly po skrumáži. Už jsme pak v zápase jen dotahovali. Dokázali jsme alespoň využít nějaké přesilovky, což je pozitivní. Už jsme to ale na konci nedotlačili.“

Druhá třetina přitom vypadala slušně. Bylo klíčovým momentem rychlé odskočení Boleslavi na 3:1 potom, co jste dokázali snížit?

„Je zbytečné si nechat dát rychlý gól a dovolit soupeři odskočit. Pak je těžké dotahovat. Každopádně po druhé třetině jsme si řekli, že do poslední chceme nastoupit agresivně, bruslit a načali jsme to třemi zbytečnými fauly. To nám určitě nepomohlo. Půlku třetiny jsme bránili.“

Máte už po páté dvougólový zápas. Potěší aspoň to?

Přesilovky vám v sezoně tolik nešlapou. Je pozitivem, že se vám podařilo jednu proměnit?

„Mělo to nádech, který chceme. Viděl jsem před zápasem, že máme přes sedmnáct procent, což na náš tým, který máme, není určitě dobré. Musíme na tom pracovat každý den, ale aspoň nám tam padl první gól a druhý v podstatě chvilku po skončení přesilovky. To je asi jediné pozitivum.“

Jak moc se na hře projevilo, že z utkání odstoupil Vladimír Sobotka?

„Sob (Sobotka) je velice nadstandardní hráč na extraligu. Je strašně znát, když vám vypadne hráč, který je výborný na buly a zároveň režíruje i přesilovku. Jenom svou přítomností na ledě hodně pomáhá. Situace je ale taková jaká je a my si musíme poradit.“

Příští zápas vás čekají Budějovice. Jasným cílem bude utnout sérii dvou proher?

„Určitě jo, chceme vyhrát pokaždé a vrátit se na vítěznou vlnu. Víme, že Budějovice hrají doma výborně. Čeká nás těžký zápas a musíme se na něj dobře připravit. Pojedeme tam s tím, abychom získali body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:37. Dvořáček, 12:27. Rohdin, 36:02. Rohlík Hosté: 35:03. Horák, 39:59. Horák Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, F. Pavlík, Gewiese, Jánošík (C), Lintuniemi, Čech – Skalický (A), Fořt, Šmerha – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Järvinen, Rohdin – Hradec, Pitule, Závora. Hosté: Cichoň (Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Kempný, Krutil, Němeček, Irving, T. Tomek – O. Najman, Horák, Chlapík – P. Kousal (A), Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, M. Vitouch, Forman – Mužík, Žmola, Hauser. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Lhotský, Hnát Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2970 diváků