Kalus vs „Tank“ Bohumil: S ním to fakt není lehké. Vítkovice vyhlíží předkolo

Rozjezd značka ideál. První střela, první gól, našlápnete k velkému večeru. Nebo taky ne. „Těžko se mi to hodnotí, těžko,“ zavrtěl hlavou po nájezdové výhře 4:3 v Hradci útočník Marek Kalus. Jeho Vítkovice uspěly, to je plus. Ale dost v hlavách hryzal brouk. Když v poslední třetině spustíte takový randál, proč až tak pozdě? Kalus pomohl nejen gólem, ale i svým tělem. Jak jeho tým rostl, když uspěl proti hradeckému obrovi.

Kalus tyhle velké bitvy ve třetí třetině zvládal. Sám je kus chlapa, souboje umí. „Jsem rád, že to je i vidět,“ usmál se vítkovický odchovanec. „Je pravda, že Jank je hodně silový bek a vůbec to s ním není jednoduché kolem branky. Těší mě, že jsem to s ním ustál a věřím, že i tohle tým nakopne, když zvládnete takový souboj.“ Chvíli po jeho šichtě následoval gól na 3:3.

Vítkovice už se z maléru vyhrabaly. Odřízly pod sebou Kladno i Mladou Boleslav, loňský semifinalista by měl do play off patřit taky. Dvanáctka by měla být jeho, minimálně. „Asi se už moc nemůžeme dívat, jestli někam poskočíme. Neříkám, že není šance, ale je potřeba krok po kroku. Pro nás bude super, když skončíme v předkole, tam se může stát už všechno,“ přikývnul Kalus.

Zásadní vítkovické plány do konce ročníku zní: naučit se vyhrávat, krást vyrovnané zápasy. Pak všechno škrtnete a vyhlásíte frázi o nové soutěži, která se hraje na tři výhry (předkolo) a pak na čtyři (od čtvrtfinále dál). „Ano, musíme se naladit. Tyhle zápasy jsou pro nás strašně důležité, mohlo by nás teď i nakopnout, že jsme vyhráli venku. Předkolo je otevřené, dvanáctý klidně může porazit pátého a jedete dál.“

Postupně se dá cítit, že šroubky si postupně ve Vítkovicích sedají do správných závitů. Důkazem je i zápas v Hradci. Tam jako kdyby mužstvo dupalo na vysokou horu s báglem narvaným sebranými spisy Aloise Jiráska. Pekelná šichta! „Poslední dobou si to sedá. Nám opravdu Liga mistrů prospěla, hráli jsme proti silným soupeřům a nakopla nás. Přišli noví hráči, vedou si výborně, sedá si všechno do sebe i lidsky. Snad to bude pokračovat dál,“ věří Kalus.

Kdyby Vítkovice zvládly třetí třetinu z Hradce uložit do svého manuálu a každý večer jen mačkat „Ctrl+V“, nebudete je v play off chtít. Ale to je právě otázka: zvládnou tenhle mustr? Pak zase? A znovu?

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:27. Eberle, 19:25. Tamáši, 47:04. Šťastný Hosté: 04:51. Kalus, 40:59. Barinka, 58:43. Auvitu, . Ri. Bukarts Sestavy Domácí: Laurikainen (Lukáš) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs – Pilař, Perret, Tamáši – Okuliar, R. Pavlík, Miškář – Jergl (A), Šťastný, Estephan – Eberle (C), A. Novotný, Zachar – Jasper. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek, Prčík – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Ro. Bukarts, Krieger, Barinka – Kalus, Claireaux, Ri. Bukarts – Peterek, Šoustal, Vondráček. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Ondráček, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 224 diváků