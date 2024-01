Dopingová kauza Hradce je u konce. Hráči by měli brzy nastoupit

Dopingový příběh hokejistů Mountfieldu HK je u konce. Podle informací iSport.cz a deníku Sport měl první hráč z případu dostat rozsudek Národního rozhodčího soudu pro sport. Oficiálně nikdo nic potvrdit zatím nechce, ale podle všeho by Graeme McCormack mohl začít brzy hrát extraligu. Kevin Klíma s Martinem Štohanzlem verdikt zatím neobdrželi, ale neměl by se zásadně lišit.

Při extraligovém semifinále byli pozitivně testování tři hokejisté Mountfieldu HK na doping. Velká kauza se ale rozjela až po sezoně, protože se dlouho čekalo na výsledky z laboratoře. Problémem měla být látka DMAA, kterou výrobce neuvedl na obalu výživového preparátu.

„Od začátku jsme přesvědčeni, že se nejedná o žádný úmyslný nebo vědomý doping. Hráči v žádném případě nechtěli zlepšit svoji sportovní výkonnost, úmysl tam nebyl. Věřím, že tohle se podařilo prokázat poměrně kovanými důkazy,“ pronesl na začátku ledna advokát hradeckého tria Jan Šťovíček.

Zdroje iSport.cz a deníku Sport říkají, že se mu tahle cesta povedla a Mountfield HK se může brzy těšit na všechny tři hráče. Ne, že by od soudu vyvázli úplně bez trestu, ale první zprávy zní, že by se měli ještě v této sezoně zapojit do extraligového kolotoče.

Kauzu se podařilo rozdělit na tři separátní případy, kde každý má svůj senát a posuzuje se zvlášť. Graeme McCormack měl obdržet verdikt s trestem, neměl by být úplně zproštěn viny, ale nemělo by se jednat o nějak dlouhou dobu bez hokeje. V příštích týdnech by údajně už mohl začít hrát extraligu.

Podle řádů navíc platí, že sportovec se může připojit ke svému týmu dva měsíce před uplynutím trestu. Sem by se kanadský bek měl vejít, takže prakticky okamžitě může začít trénovat s klubem. Co se týká Klímy se Štohanzlem, jejich výsledky by měly dorazit každým dnem a dá se předpokládat, že by se neměly výrazně lišit.

Reakci advokáta Šťovíčka se sehnat nepodařilo. Šéf Antidopingového výboru Martin Čížek stopku pro tři hokejisty požadoval: „Každopádně jsme názoru, že trest by měl být významný, jelikož na této úrovni se taková věc prostě musí trestat.“

Teď je otázkou, jak zprávu soudu jeho instituce, potažmo WADA přijmou. Proti výsledku je možné se odvolat. V tu chvíli taky záleží, zda tak Antidopingový výbor učiní a jestli požádá o odkladný účinek. Pokud ano a odvolací senát vyjde vstříc, tak se hráčům až do konce odvolacího řízení znovu zakáže hrát. Kdyby přišlo odvolání bez žádosti o odklad, mohou hokejisté normálně nastupovat až do vyřešení případu. Nebo je rovněž možnost, že Antidopingový výbor bude s verdiktem spokojen a k žádné další akci nepřistoupí.

Mountfield se výsledkově zasekl a návrat tří hráčů pro něj může být darem z nebes. McCormack platil za klíčového přesilovkového beka, Klíma se vedle skvělého pohybu rozstřílel a Štohanzl rozšíří seznam defenzivních specialistů v útoku. Všichni tři trénovali v Hradci individuálně a poslední zápasy sledovali z tribuny. Tenhle model se brzy změní.

