Dynamo jede! Otřes s Varaďou ho nezbrzdil. Zadina kouká dopředu

Bez Václava Varadi? Bez problémů. Dynamo nepřestalo svítit ani poté, co hokejové dění rozbouřil nečekaný konec úspěšného trenéra. Od té doby Pardubice pod vedením Marka Zadiny počtvrté vyhrály, naposledy zkrotily i hladový Litvínov, který to na ně umí. Takže krasojízda pokračuje. Tým vyhrál poosmé v řadě, k tomu podeváté (!) venku. Je zřejmé, že ani nedávný otřes s psychikou mužstva nezamával. „Za tyhle body jsme hrozně vděční,“ uvedl kouč Zadina.

Soupeři, ještě větší pozor! Už takhle museli být velmi ostražití, když nastupovali proti Dynamu. Ale teď má ještě větší sílu, protože může tasit nebezpečnou dvojici Richard Pánik – Lukáš Sedlák.

Právě ta se výrazně podepsala pod triumf na ledě, na němž předtím v sezoně Pardubice vysoko prohrály. Repete jim vyšlo.

Ukázaly sílu a pokračují ve vítězné jízdě. Jestli si někdo myslel, že Varaďův konec nahraje největším rivalům v čele se Spartou, a Dynamo naopak zvadne, plete se.

Alespoň prozatím.

Takže má z toho kouč Zadina radost? Že se mužstvo přes turbulence přeneslo a dál vyhrává?

„Já už bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Je to pryč. Koukáme se dopředu,“ reagoval pardubický kouč na dotaz Sportu. I tak ale byl spokojený, že jeho výběr náročnou partii zvládnul.

I díky Pánikovi se Sedlákem. „K tomu není moc co dodat. Hráči takových kvalit by měli svoje místo ještě v NHL. Dali nám góly, neuhlídali jsme je. Tak to prostě je,“ musel férově uznat litvínovský trenér Karel Mlejnek.

„Jsou to top hráči tady v Česku, ale já se na to tak nedívám. Myslím, že i my v našem mančaftu máme top hokejisty. Nekoukám na to, kdo tam proti mně je,“ reagoval litvínovský obránce Patrik Demel.

Přesto právě oni dva byli klíčovým faktorem.

Už dlouho před zápasem bylo znát, že se schyluje k nevšední bitvě. Tam, kde se ještě hodinu a půl před utkáním normálně dalo zaparkovat, bylo plno. „Taková fronta tady ještě nebyla, co?“ mrknul jeden z fanoušků v černo-žlutém dresu na kamaráda, když o první pauze čekali před toaletami.

Uvnitř pak pardubičtí fanoušci živě diskutovali o nedávných překotných událostech. Rozebírali plat propuštěného kouče Varadi, mluvili o milionu měsíčně, bavili se o přístupu majitele Petra Dědka, o tom, jak současný trenér Marek Zadina ustojí tlak. Na sobě pardubické dresy a vedli plamenné řeči.

Prostě bylo cítit, že konec uznávaného kouče vyvolal bouři reakcí.

Do branky rozjetých hostů se postavil Roman Will. Možná i pod vlivem minulého duelu na stadionu Ivana Hlinky. Mimochodem, legendární kouč by zrovna v den utkání oslavil 74. narozeniny. Tehdy nakráčel do brankoviště pardubický náhradník Milan Klouček, ale vydržel v něm pouze úvodní třetinu.

Bum, bum, bum.

Domácí rychle třikrát udeřili, po úvodní části vedli 3:0 a nakonec vyválčili vítězství 4:1. Což, mimochodem, byl do páteční bitvy jediný venkovní zápas, v němž Pardubice nezískaly ani bod.

I tentokrát Dynamo po první třetině prohrávalo. Ale během druhé části partii otočilo. Nejdřív slovenský kanonýr Pánik využil skvělé přihrávky od Sedláka a pálil do odkryté branky, potom pardubický kapitán lehce tečoval střelu defenzivního poctivce Davida Musila.

Na domácích bylo znát, jak si věří. Cítili šanci, protože právě proti Dynamu měli pozitivní bilanci. Celkově s velkoklubem vyhráli tři z posledních čtyř zápasů. Takže se nebojácně hnali za vyrovnáním. V tu chvíli hosty držel brankář Will, jenž si několikrát vysloužil skandovaný pokřik od kotle pardubických příznivců.

Hlavně litvínovská bratrská dvojice se jmény KAŠE na dresu neúnavně vymýšlela, jak dotlačit puk za brankovou čáru. Několikrát byli bráchové blízko, domácí už žhavili hlasivky, že si zakřičí gól. Ale silný soupeř odolával.

„Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Tedy až na lehký výpadek ve druhé třetině, kdy oni dali dva góly,“ popisoval domácí obránce Demel.

Dynamo jede dál. I bez Varadi.

