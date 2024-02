Kometa se řítí do čtyřky. Furch dostal šlupku od Hlavy do hlavy, ale zářil

Od Tří králů vyšli Brňané naprázdno jen jednou, zvítězili v osmém z posledních devíti utkání. Litvínov padl ve své tvrzi podruhé za sebou. Přitom vypadal, že po porážce s Pardubicemi si dům znovu vykrást nenechá. Od začátku třetí třetiny vedl, hosté stačili otočit.

„Poslední dva góly beru na sebe. Napřed jsem měl líp přečíst situaci po buly a při posledním mi to nemělo propadnout. Pospíšil má tvrdou ránu, ale to mě neomlouvá,“ kál se litvínovský gólman Šimon Zajíček, který byl v tomto týdnu poprvé nominován do reprezentace.

Za hostujícího Furcha proletěl první puk za stavu 0:1 v závěru první třetiny, kdy pálil Jindřich Abdul. Zásah však nebyl uznán kvůli ataku domácího Nicolase Hlavy na hraně brankoviště. Po trenérské výzvě rozhodčí odmítavý verdikt potvrdili. „Dostal jsem hroznou šlupku. Nicolas se mi pak i omlouval. Bylo to omylem, šel do kontaktu s naším hráčem. Projížděli kolem mě, ale rána to byla velká. Ještě teď mě bolí hlava,“ líčil Furch.

Později inkasoval dvakrát, ale v zápase zářil. Kometě nejvíc pomohl ke třem bodům. S Hlavou se střetl tváří v tvář ještě v samém závěru, kdy domácí byli v tlaku. Puk se předtím divně odrazil od mantinelu, brankář hostů se však zaskvěl precizním zákrokem. I když ho sám zlehčoval.

„Trenéři nás upozorňovali, že puk může takhle blbě odskočit. Ani já jsem pro něj za branku nechtěl zbrkle jít, podvědomě jsem to v hlavě měl, ale odrazilo se to hrozně daleko, takže jsem nedosáhl ani hokejkou. Byl to pak zákrok nezákrok, skoro fotbalově jsem se položil, abych zabral co nejvíc místa. Naštěstí se povedlo,“ usmíval se.

Litvínov při dlouhodobém výpadku Matúše Sukeľa hledá optimální složení prvního útoku. Obsazení se často točí, po Michalu Gutovi se mezi Andreje Kudrnu s Petrem Koblasou vrátil Josef Jícha. Ve druhé lajně spolu drží bratři David a Ondřej Kašovi s Nicolasem Hlavou celou sezonu. Proti Brnu byli nejlepší na place. Ale někdy jen to nestačí. Verva proto vyhlíží svého kapitána, vrátit by se měl po reprezentační přestávce. „Hledáme od doby, kdy se Matúš zranil,“ připustil trenér Karel Mlejnek.

Litvínov se ještě drží ve čtyřce, ale po střídavých výsledcích přestávají stačit. Brno je už na dosah. „Nabouráváme se do čtyřky, ale neupínáme se k ní. Jde nám o co nejlepší pozici, víme, kolik dalších týmů tam je ještě namočených,“ dodal Mlejnek.