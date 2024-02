Bambula: Sudí si moje triko nechce koupit. Kdo by si zasloužil repre?

Bambula, nech toho, nebavíš mě! Pamatujete loňskou sérii předkola play off mezi Olomoucí a Karlovými Vary? Tehdy se soupeři dostal Jan Bambula pod kůži a následně na trika, která hanácký klub nechal v souvislosti s hláškou rozhodčího s velkým úspěchem udělat. „Podepsal jsem jich tak padesát,“ vzpomíná třiadvacetiletý útočník, jehož kouč Radim Rulík povolal do reprezentace.

Forma jde nahoru, že?

„Jsem rád, že mi tam někdy spadne nějaký gól nebo asistence, i když v předchozích čtyřech zápasech jsem neměl nic. Z toho ale nevěším hlavu, důležité je, že jsme teď vyhrávali. To je hlavní. Chceme play off začínat doma, kde jsme silní. Pak můžeme postoupit daleko.“

Ted už asi nikdo nepochybuje, přitom se s Olomoucí před sezonou nikdy nepočítá...

„Venku nám to nejde, i když jsme teď dvakrát vyhráli. Doma jsme ale díky lidem a stadionu, na kterém je fakt zima, na což soupeři nejsou zvyklí, fakt silní. Před sezonou nám přišli dva strašně kvalitní útočníci, Honza Káňa a Karel Plášek nám zvedli produktivitu. Myslím, že zas tak špatný tým nemáme, jsem rád, že tyhle mýty bouráme.“

Jak velkou roli v tom hraje parta?

„Je super, že jsme tady skoro všichni pořád pospolu. Odchází vždycky jen jeden nebo dva hráči, takže se tvoří parta. A nechci, ať to vyzní špatně, ale myslím, že pomáhá i to, že tady nemáme cizince. Někdy je to možná lepší.“

Prodáte fazonu v národním týmu?

„Snad turnaj vyhrajeme. Těším se moc, bude to zase nová zkušenost, poznám nové hráče. Vážím si každé pozvánky a minuty, co si zahraju. Půjdu si to hlavně užít, nemám co ztratit, snad se předvedu v dobrém světle.“

Překvapila vás pozvánka?

„Nečekal jsem to, ale když mi volal pan Rulík, byl jsem strašně rád.“

První reprezentační krůčky jste dělali společně s Jakubem Navrátilem, nejproduktivnějším hráčem Mory. Nehecovali jste se, že vy jedete, a on ne?

„To ne, ale je mi to samozřejmě líto. Kuba by si to určitě taky zasloužil, stejně tak Kuba Sirota nebo Michal Kunc. Všichni jsou mladí, perspektivní, hrají fakt výborně. V republice je spousta hráčů, takže jsem z pozvánky překvapený. Nečekal jsem to. Když budou kluci podávat stále takové výkony, určitě na ně dojde taky. Jsou to momentálně naši lídři.“

Budete se učit třeba od Martina Růžičky?

„Samozřejmě, takoví hráči mají něco za sebou. Martin Růžička má snad pět titulů, umí vyhrávat, což se v reprezentaci hodí. Budu od nich čerpat zkušenosti. Hráli NHL i KHL, mají spoustu startů v extralize i reprezentaci, takže rád se přiučím.“

Například trik Michigan, který jste zkoušel i proti Pardubicím?

„Když je čas a nikdo na mě nejde, zkouším to. Akorát je škoda, když zbývá už jen třeba sedm nebo osm minut do konce třetiny, protože už je horší led a hokejka mokrá. Lépe se to dělá, když je suchá. Třeba to zkusím znova...“ (úsměv)

Měl člověk v hlavě před zápasem s Dynamem, že se s některými protihráči den nato setká v reprezentaci?

„Vždycky před zápasem máme v šatně na tabuli soupisku soupeře, takže jsem se podíval. Kluky neznám osobně, je to takové divné, když je poznám až následující den. Ale nebral jsem si to nějak do hlavy.“

Loni byl tahákem klubový merchandising s vaším příjmením. Na triku po vzoru hlášky od rozhodčího bylo napsané „Bambula, nech toho, celý zápas mě nebavíš“. Co chystáte letos?

„Snad nic...“ (smích)

Ale s tím sudím, kterého jste nebavil, se už moc nepotkáváte.

„To ne, potkali jsme se v této sezoně snad jen dvakrát, pak jsme si psali a všechno bylo v pohodě. Dokonce jsem mu nabízel, jestli si to nechce koupit. Říkal, že ne, ale možná mu to pošlu jako dárek...“ (smích)