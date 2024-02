S hráči se radoval malý hrdina, z kotle Motoru znělo: S**t Hradci. Šéf ligy zuří

Na jaře se tradičně extraliga převléká do oranžového, aby pomohla vybrat peníze na nemocné děti. Barva symbolizuje boj s poruchou krvetvorby, hráči mají oranžové pásky na hokejkách, vybrané dresy dostávají speciální podobu s kapkou. Hokej pomohl vybrat za předchozí čtyři ročníky už přes tři miliony korun. Pátý ročník našel patrona v Patriku Luskovi, mladém brankáři Mountfieldu HK, který válčí se zákeřnou nemocí.

V neděli Hradec nachystal oranžový zápas i pro něj. Představil jeho silný příběh, aby pomohl dalším dětem, které čekají velké bitvy se zákeřnou bestií. Najednou se i třináctiletý klučina cítil jako člen extraligového týmu. Mountfield s ním nachystal detaily typu, že zápasovou hudbu vybíral právě on. Tentokrát žádný Oliver Okuliar nebo Jéremie Blain, ale mladý brankář.

„Moc se mi líbilo, jak byla akce nachystána. Všem, kteří se na ní podíleli, patří velké poděkování,“ líbil se program generálnímu manažerovi Aleši Kmoníčkovi. „V těchto momentech si uvědomíte, že naše běžné starosti jsou naprosto malicherné a že opravdu nejdůležitější věc na světě je zdraví. Jsem rád, že jsem mohl být součástí něčeho takového,“ dodal.

Po výhře 4:0 si mladého hokejistu vzali Hradečtí mezi sebe na děkovačku. Usmíval se mezi svými hvězdami. Až najednou vzduch prořízl pokřik z českobudějovického kotle: „Smrt Hradci.“ Patrně by zazněl i bez patrona charitativního projektu na ledě. Ovšem s ním kleslo jádro příznivců Motoru ještě níž než na absolutní dno.

„Abych se přiznal, neslyšel jsem to,“ odvětil Kmoníček. „Užíval jsem si pocit, že mohu našemu mladému bojovníkovi předat dres. Bylo to dost emotivní a byl jsem do toho neskutečně vtažen. Pokud se něco podobného ozvalo, nemám k tomu co říct,“ mrzelo ho skandování z tábora soupeře. „Je to naprosto nepochopitelné a odsouzeníhodné. Takovéto pokřiky nikam na hokej a ani do jiných sportů nepatří,“ přidal.

Server iSport.cz odeslal i několik otázek českobudějovickému klubu. Zajímalo nás, zda si plánuje s partou, která vyrazila do Hradce, promluvit. Jestli třeba rozjede vlastní vyšetřování a zkusí podobné akce pro příště zastavit.

Reakce? „Nebudeme k tomu oficiálně nic vydávat,“ odepsal marketingový a PR ředitel klubu Tomáš Kučera.

Věc se ale dostala do veřejného prostoru. Video, kdy se mladý hokejista raduje s Hradcem a do toho řvou fans Motoru své stupidní heslo, se šířilo po sociálních sítích. „Po utkání v Hradci Králové jsem si vyžádal všechny dostupné záznamy a chování fanoušků hostujícího týmu považuji nejen za nepochopitelné, ale s ohledem na charitativní přesah zápasu jej odsuzuji,“ řekl pro iSport.cz ředitel extraligy Martin Loukota.

Jihočeši komentovat nic nechtějí, ale šéf extraligy se s nimi rozhodně plánuje sejít: „Mám za to, že obdobné projevy na zimní stadiony nepatří, incident budeme řešit přímo s českobudějovickým klubem, protože toto chování mi přijde jako nemorální.”

Kmoníček po ostudném chování pár dutých hlav vedení Motoru nekontaktoval: „Nevím, jestli je potřeba se bavit se zástupci Českých Budějovic. Ve vedení klubu jsou normální lidé, s kterými vycházím, alespoň z mého pohledu, naprosto profesionálně a pevně věřím, že i oni jsou zcela jednoznačně proti něčemu podobnému.“

V pokřiku nezazní jediná vulgarita. Ale stejně umí tahle dvě spisovná slova na stadionu bodnout. Nejde jen o zápas Hradce s Českými Budějovicemi. Za slovo „smrt“ si můžete klidně dosadit klub s názvem XY.

„Bohužel si myslím, že všude jsou fanoušci, kterým nevhodnost takových pokřiků nevysvětlíte a nikdy to, bohužel, nepochopí,“ mrzí Kmoníčka. Paradoxně je zde vulgarismus méně závadný, než když přejete táboru soupeře smrt. Tentokrát zlá slova slyšel třináctiletý hokejista na ploše. Obyčejně je slyší „jen“ každý návštěvník zápasu.

„Zřejmě bychom se k tomu měli vrátit na jednání valné hromady APK a minimálně si o tom promluvit. V tuto chvíli vám neřeknu způsob, jak tomu zamezit, ale věnovat bychom se tomu určitě měli,“ má jasno Kmoníček.

