Plzeň trnula hrůzou. Houdek trefil exparťáka, poslal ho do nemocnice

Michal Houdek má bohatý rejstřík. Už při svém extraligovém debutu za Plzeň proti Spartě v ročníku 2019/20 sestřelil Marka Kvapila, vyřadil ho na téměř celou sezonu. Po jeho ošklivém faulu na Söderlunda všichni trnuli hrůzou. Dynamo nakonec potvrdilo roli favorita, ale dohrávalo se pod stínem Houdkova zločinu.

„Všichni jsme se modlili, ať je hlavně v pořádku. Nevypadalo to hezky. Trenér se nás snažil trošku uklidnit, ať se soustředíme hlavně na hru. Bylo znát, že jsme byli trošku otřesení z toho, co se stalo,“ povídal Tomáš Vondráček, autor dvou pardubických gólů.

„Po zápase nám řekli, že je Tim stabilizovaný a mimo ohrožení života. Trochu se nám ulevilo, jsme rádi, protože na ledě to vypadalo hrozně. Nevím, jestli to ovlivnilo náš výkon, ale škoda, že jsme při přesilovce udělali faul. Pak jsme ještě hráli power play, sahali po bodech,“ posteskl si Milan Klouček, který v plzeňské brance zažil premiéru po výměně právě z Pardubic.

Proti bývalému týmu se pochlapil. Dynamo ještě před reprezentační přestávkou poprvé v sezoně nebodovalo ve dvou zápasech po sobě. Odpočinulo si, vrátilo se mu pár marodů, byť někteří jako Sedlák a Kaut ještě ne. Ke všemu už v 8. minutě odstoupil nejlepší bek hostí Peter Čerešňák, který v pádu narazil do mantinelu a do kabin se dostával za pomoci spoluhráčů.

Dominik Pavlát, jehož vyhandlovaly Pardubice právě za Kloučka, zůstal na střídačce. Mezi tyče se postavil Roman Will. Ale do poloviny první části třetiny si musel připadat jako on. Klidně by si v brance mohl otevřít stánek s hotdogy. Domácí na něj poprvé vypálili v 10. minutě.

Klouček v tu dobu měl za sebou sedm zákroků, některé docela těžké. Jako když se před ním už v 6. minutě zjevil Mandát a snažil usměrnit přesnou přihrávku mezi betony. Nový gólman Indiánů jeho pokus vystihl a tribuny začaly skandovat poprvé jeho jméno nebo přezdívku "Kloudy!". Už byl jejich.

„O tom, že nastoupím, jsem se dozvěděl den dopředu od trenéra brankářů. Snažil jsem se to brát jako každý další zápas, ale těšil jsem se. Naposledy jsem chytal snad před dvěma týdny, do toho vlezla pauza. Škoda, že to nevyšlo, mohli jsme aspoň bodovat, zasloužili bychom si to,“ líčil Klouček.

Soupeře dobře znal, měl možná výhodu, ale vlastně ne proti všem. Vondráček hostoval 15 zápasů ve Vítkovicích. „Jsem hlavně rád, že jsem zpátky. Není úplně ideální měnit kluby v průběhu sezony, být někde jen dočasně a vědět, že se stejně budu vracet. Budu se co nejvíc prát, ať jsem prospěšný co nejvíc,“ povídal.

Pardubice na Plzeň nejprve vletěly, jenže ve druhé třetině je rozhodila vyloučení a chvílemi svým počínáním připomínaly skupinu vědců, kteří dumají nad kvadraturou kotouče. Strnulost rozčísl Vondráček. Čtvrtá pardubická lajna utkání rozhodla. První gól napřed přiznali Richardu Pánikovi. „Myslel jsem taky, že puk tečoval, ale video to opravilo. Potom se to ke mně nějak odrazilo. My ale hlavně nechceme góly dostávat. Jsme rádi, že jsme nějaké i dali,“ řekl.

„První myslím, že nedal, tečoval asi Pánik, který tam projížděl. Druhý házel obránce vedle brány, někoho to trefilo do kolena, jemu se to odrazilo na hokejku, ještě si mě potáhl,“ popisoval Klouček. „Byl to speciální zápas, těšil jsem se, mohl jsem si během přestávky zvyknout a s Martinem Bučkem jsme zapadli skvěle. Škoda, že jsme nebodovali,“ dodal.