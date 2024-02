Z 1:5 na 5:5! Litvínov přesto cítil křivdu: Víte, že se nesmíme vyjadřovat

Už to vypadalo, že po utkání s Hradcem Králové budou muset domů proplout vodovodním potrubím. Jenže ani za stavu 1:5 se hokejisté Litvínova nepoložili. Na Hlinkově stadionu vypuklo povstání. Domácí vyrovnali, nechybělo mnoho, aby velký návrat skončil happy endem a diváci vynášeli hráče na ramenou. I za bod byli rádi, porážku 5:6 v prodloužení však těžko kousali. Co rozhodlo? Štěstí? „Ne,“ odvětil útočník Nicolas Hlava s hořkým pousmáním.

V prodloužení dostal dvě minuty za nesportovní chování kapitán Ondřej Kaše. Cítil křivdu po dvou seknutích, jež rozhodčí pustili, a následně vybuchl a kopnul do mantinelu. Ale stavy se záhy vyrovnaly, na trestnou lavici putoval hostující Giorgio Estephan. Po závaru před brankou Mountfieldu z protiútoku rozhodl Jérémie Blain. „Těžké něco říkat. Sami víte, že se nesmíme vyjadřovat,“ soukal ze sebe Hlava.

Během protiútoku, který vyústil ve vítěznou trefu, bránil Oliver Okuliar bez puku v pohybu vracejícímu se Petru Koblasovi. Domácí měli za to, že se mělo pískat. Jenže hvízdali jen diváci. Koblasa odjel rozhodčím vynadat a do jednoho z nich ducnul tělem. Dostal desítku za napadení sudího.

„Není to lehké po takovém průběhu, ale je to za námi a v pátek na to jdeme zase,“ vyhlížel už Hlava příští duel proti předposlední Mladé Boleslavi. „Musíme si vzít ty dobré věci. Tenhle tým je obrovsky silný, dokážeme stát při sobě. Věřili jsme až do konce, že se s tím dá pořád něco dělat. I když jsme prohrávali, měli jsme šance, drželi je v pásmu, byli silnější. Ukázali jsme charakter týmu, když se kousneme jeden za druhého,“ pokračoval.

Ve druhé třetině Krušnohorci spadli do těžké ztráty. Tým načala neúspěšná trenérská výzva po druhém gólu Mountfieldu na začátku prostřední třetiny, kdy litvínovská střídačka reklamovala nedovolené bránění brankáře. „Ori (trenér brankářů Zdeněk Orct) říkal, že nějak nefungovalo video. Trenéři to měli těžké, nemohli se na to podívat. Prostě jsme to zkusili, nevyšlo to, nemůžeme se na nikoho zlobit. Ale tenhle gól i další vyplynul z našich chyb a emocí, mohli jsme si za něj sami. Potom jsme se z toho však dostali,“ líčil Hlava.

Vypadalo to s nimi hodně zle, ale vylezli z hrobu. Úžasnému obratu chyběl jen vítězný zásek na závěr. Hlava se podílel na čtyřech z pěti branek Vervy (2+2), čárek mohl mít i víc. „Dostávám hodně prostoru, od toho nás tam trenér posílá, abychom góly a body dělali. Jsem rád, že nějaké jsou, ale víc jsem si přál výhru za dva body,“ mrzelo Hlavu. „Na druhou stranu jsem pyšný na celý tým, že jsme se dokázali vrátit do zápasu a máme aspoň ten jeden,“ dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:03. Jaks, 31:31. O. Kaše, 41:30. Hlava, 45:30. Kirk, 55:51. Hlava Hosté: 19:02. Blain, 23:13. Jasper, 24:10. Okuliar, 25:27. Okuliar, 26:58. Jasper, 62:44. Blain Sestavy Domácí: M. Tomek (27. Zajíček) – D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – Šťastný, Miškář, Estephan – R. Pavlík, Klíma, Jergl (A) – Jasper, Lalancette, Eberle (C). Rozhodčí Mrkva, Kika – Gerát, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3731 diváků