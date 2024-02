Z trestu do play off módu. Hradec s navrátilci obrátil hodiny

Mountfieldu se mohli vrátit do sestavy tři hráči, pozitivně testovaní hráčů během semifinále play off.. Dostali trest na deset měsíců po požití potravinového doplňku, obsahujícího zakázané látky, který vypršel 9. února, trenér Tomáš Martinec využil dva z nich. Pro Martina Štorhanzla se do sestavy nevešel. Graeme McCormack se postavil do třetí obrany vedle Petra Kaliny. Kevin Klíma rozhýbal třetí útok.

Dlouhý herní výpadek na nich nezanechal otisky, nicméně do zápisu jim přibyl jen záznam o vyloučení. Ale Klíma po ledě nepolapitelně svištěl a kličkoval jak mezi boulemi na svahu. Oba vypadali, jako by neskončili na jaře minulého roku, ale dohráli před týdnem.

„Bylo to super, byli jsme natěšení, až se vrátíme. Cítíme se dobře, dlouho jsme trénovali. Jen si musíme zvyknout trošku na větší rychlost, je to jiné, než když se člověk připravuje sám. Naštěstí jsme měli s týmem dva týdny tréninku, trenéři nám dali důvěru,“ líčil Klíma.

Jeho lajna dala úvodní gól, ale ten pro signalizovaný faul Pavlíka nebyl uznán. Litvínov šel do vedení, v poslední minutě úvodního dějství Hradec vyrovnal. Jeho druhou trefu uznali rozhodčí hned dvakrát. Jednou prověřovali došťouchnutí Evana Jaspera na videu sami, poté znovu na popud litvínovské střídačky. V obou případech ukázali, že branka platí.

„Klidně těch deset tisíc obětuju,“ řekl litvínovský trenér Karel Mlejnek po příchodu na tiskovku. Narážel na náhubkový zákon v den utkání ohledně verdiktů pruhované gardy. „Hodně se věnujeme stadardním situacím. Jeden neuznaný gól v první třetině po standardní situaci a pak i inkasovaný na 1:2 po standardní situaci. Tam jsme reagovali challengem, protože jsme byli přesvědčeni, že rozhodčí uznal gól, kotouč přešel brankovou čáru. My jsme avizovali nedovolené bránění gólmana, což nám bylo rozporováno. Pak jsme dvěma hloupými fauly nabídli dvě přesilové hry, které využil,“ vracel se kouč domácích.

Mountfield nasázel během čtyř minut tři góly a odskočil rázem na 1:5. Už se zdálo, že to bude taková tečka na tím středečním případem. Jenže Tomka vystřídal Zajíček, který už nic nepustil, Evan Jesper to přehnal s důrazem u brány a najel do litvínovského gólmana. Ondřej Kaše jako by se v přesilovce naštval, že tohle už stačilo a trefou ke vzdálenější tyči odstartoval v přesilovce litvínovské dostihy.

„Ten gól nám hodně pomohl, mužstvo si hodně věřilo. Nechci dělat chytráka, že jsme věřili, že to odvedou do prodloužení, ale nakonec se to podařilo, což nás stálo dramaticky hodně sil. O to víc mrzí, že jsme obrat nedokonali, ale k tomu se vyjadřovat nebudu. Ale jednoznačně respekt k soupeři, je vidět, že v minulé sezoně nabral velké zkušenosti v play off. Závěr se blíží a v play off budou nepříjemným soupeřem jakémukoli týmu. Ale naši kluci vstali z mrtvých a i v průběhu utkání ten bod bereme,“ dodal Mlejnek.

Když na sebe narazily Litvínov a Hradec Králové, zatím se pokaždé veselili hosté. V zápase s parametry vyřazovacích bojů to tak dopadlo i tentokrát.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:03. Jaks, 31:31. O. Kaše, 41:30. Hlava, 45:30. Kirk, 55:51. Hlava Hosté: 19:02. Blain, 23:13. Jasper, 24:10. Okuliar, 25:27. Okuliar, 26:58. Jasper, 62:44. Blain Sestavy Domácí: M. Tomek (27. Zajíček) – D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – Šťastný, Miškář, Estephan – R. Pavlík, Klíma, Jergl (A) – Jasper, Lalancette, Eberle (C). Rozhodčí Mrkva, Kika – Gerát, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3731 diváků