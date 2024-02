Litvínov vetuje Mrkvu. Koblasa do rozhodčího nevrazil, ohradil se klub

„Jeho zásadní pochybení ovlivnilo nejen duel, který řídil, ale bude mít vliv také na následující zápas, který Litvínov sehraje v pátek v Mladé Boleslavi,“ stojí v prohlášení Litvínova. „Sudí Mrkva dle názoru klubu nesprávně neodpískal faul Hradce Králové, což mělo přímý následek v ovlivnění situace při rozhodujícím gólu v prodloužení hostujícího týmu. Následně sudí do zápisu o utkání uvedli, že Koblasa ‚se rozjel na HR (hlavní rozhodčí) a vrazil do něj tělem‘. S tímto popisem klub nesouhlasí,“ zdůraznila Verva. „Pokud by zákrok na Koblasu byl správně posouzen, situace by byla přerušena a ke kontaktu s rozhodčím by nedošlo.“

Ve 30 letech prožívá Koblasa svou nejlepší sezonu. S 21 góly je nejlepším střelcem mužstva a ještě do středy vedl tabulku kanonýrů extraligy, než ho přeskočil liberecký Tomáš Filippi. Litvínovský snajpr není jediným potrestaným ze středeční partie. Lídr bodování týmu Ondřej Kaše dostal pokutu ve výši srážky deseti procent ze základního měsíčního platu za nafilmovaný pád z 52. minuty, po němž se nevylučovalo ani na jedné straně. Litvínov v tu chvíli prohrával 4:5.

Proti Koblasově trestu se severočeský klub ohradil a rozhodl se vetovat hlavního Mrkvu, jenž utkání řídil s Adamem Kikou. „Vzhledem k tomu, že vrcholí základní část a boj o první čtyřku, případně o co nejlepší umístění do play off, je to pro klub i s ohledem na rozsáhlou marodku zásadní a citelné oslabení. Klíčové chyby, které mohou přímo ovlivnit konec základní části, vyústily v to, že HC Verva Litvínov vetuje hlavního rozhodčího Romana Mrkvu,“ píše se v komuniké.

Práva veta vůči Romanu Mrkvovi využila v říjnu minulého roku Olomouc. Konflikt s tímto hlavním rozhodčím měl šéf klubu Erik Fürst už loni v lednu. Napadl ho v médiích a obvinil jej z arogantního jednání. Vedení olomouckého klubu následně dostalo dvě pokuty v souhrnné výši 85 000 korun za chování a vyjadřování generálního manažera vůči rozhodčím. Ředitel extraligy Martin Loukota vyměřil trest 75 000 korun za porušení herního řádu, zbylých deset tisíc nařídil uhradit předseda disciplinární komise Viktor Ujčík za nesportovní chování.