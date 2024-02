Gólová divočina v Ostravě. Tragédie, bodli jsme se do zad, říkal Barinka

Obránce Motoru Michal Gulaši odchází předčasně do kabiny po vyloučení do konce utkání • ČTK / Ožana Jaroslav

„Nevím, co bych k takovému startu řekl, tragédie,“ nechápal vítkovický útočník Marcel Barinka. „Takhle vstoupit do zápasu, to je skoro, jako bychom se sami bodli nožem do zad. To se nesmí stávat. Říkali jsme si to i minule v Pardubicích a opakuje se to.“

I Budějovičtí byli z bleskového rozjezdu překvapení. „Takový start jsme dlouho nezažili, ale musíme si to víc pohlídat, dostat pět gólů je moc,“ glosoval útočník Jan Ordoš, který otvíral skóre už po jedenáct sekundách. „Ne, že bychom se ukonejšili, spíš pak Vítkovice neměly co ztratit, vletěly na nás, my jsme odhazovali puky, trochu panikařili. Naštěstí jsme za to pak zase vzali, těžké tři body.“

Vítkovický trenér Pavel Trnka měl pro první čtyři minuty jediné slovo: hrůzostrašné! „Až druhá třetina byla podle našich představ, říkali jsme klukům, že musíme pracovat i za nepříznivého stavu, povzbuzovali jsme je, ať se nekoukáme na skóre,“ popisoval. Ostravané postupně srovnali na 3:3 a 4:4, ale ve 44. minutě nevyužili čtyři mnuty dlouhou přesilovku. Soupeř měl dvě a obě využil.

„Mohli jsme to zlomit v naší přesilovce, bohužel jsme to neudělali,“ krčil Trnka rameny. „Pak jsme znovu udělali stupidní a laciné chyb, co rozhodly zápas. Nezbývá nám, než se omluvit fanouškům za hrůzostrašné představení v úvodu.“

I budějovický trenér Ladislav Čihák mluvil doslova o bláznivém představení. „Se vším všudy!“ říkal kouč. „Gratulace do kabiny.“

Ostravané z posledních dvou zápasů doma zapsali inkasovaných 13 gólů, s Třincem padli 2:6. Lukáš Klimeš a Matěj Machovský se v bráně protočili i v Pardubicích (3:5). Marcel Barinka se jich zastával.

„Na ně to vůbec nemůžeme házet, naopak Klimson nám hodně pomáhá, musíme jim děkovat a soustředit se na sebe,“ říkal Barinka. „Na naši obrannou hru. Plnit všechny malé detaily, dostávat puky ven. Tam to všechno začíná.“