Záskok za Houdka: talent Pardubic (17) dostal tři střídání, stejně rozhodl

Byl to dusot, jako když se na nedalekém závodišti rozběhne Velká Pardubická. Domácí vyrazili z boxů v pružném tempu, opařené Ostravany zaskočili už po 82 sekundách. Na pravém kruhu zůstal volný Jan Košťálek, jehož rána po pasu Tomáše Zohorny zapadla k levé tyčce. A předznamenala otevření nezpoutané střelnice.

„Měli jsme dobrý začátek. Velký forčekink, takhle bychom měli startovat v každém domácím zápase,“ pochvaloval si Zohorna, který od prvních střídání naznačoval, že ho čeká mimořádný večer.

Nejlepší důkaz podal se startem prostřední části, kdy navyšoval už na 3:0 svým stým zásahem v základní části extraligy. Rozjel úchvatnou přesilovkovou kombinaci v kooperaci s Robertem Kousalem, pak zakončil do horního růžku. A nechal za sebou černou sérii 17 hluchých zápasů.

„Byli vtípkaři, kteří mi to připomínali. Stovka je hezké číslo, ale nic neznamená. Je to málo gólů, jak dlouhou už mám kariéru. Na tyhle statistiky se moc nekoukám,“ řekl.

Východočeši zprvu kráčeli tvrdě za svým, klapky na očích. Střední pásmo se pro ně stalo zónou se zákazem zastavení, přikázaným směrem byla soupeřova branka. Dva góly vstřelil Adam Musil, další připravil. Nezdáhali se ani beci, kteří vzedmuli prapor za zraněného kolegu Čerešňáka.

Vzdušnými nabídkami zásoboval spoluhráče Ondřej Vála, zostra pálil navrátilec Libor Hájek. První trefu navíc zapsal teprve sedmnáctiletý Švec, čímž stanovil skóre 4:0. Do sestavy se přitom dostal jen kvůli flastru Michala Houdka na deset klání za zákrok na Tima Söderlunda.

„Čekali jsme na rozsudek, o startu jsem se ale dozvěděl už večer před zápasem. Měl jsem tři střídání, člověk si musí poradit se vším. Jsou to neuvěřitelné pocity, trvalo mi tak minutu vůbec pochopit, že jsem dal gól. Velká radost, výbuch myšlenek,“ rozzářil se nováček.

Ještě v sobotu talentovaný bek nastoupil za reprezentaci do 18 let na zámořském turnaji v Plymouthu. Chvíli si zvykal na evropské rozměry kluziště. Po skvostné přihrávce Tomáš Hyky nicméně neváhal a nakonec rozhodl o vítězství.

Ostravané totiž v prostřední části zápas třemi góly značně zdramatizovali. Ze stavu 0:4 a 1:5 se dokázali vyškrábat na rozdíl dvou branek. V závěrečné třetině už si ovšem Dynamo tříbodový výsledek ohlídalo.

„Úplně nevím, kde byla chyba. Ze začátku jsme vůbec nehráli, to už se nesmí opakovat. Takhle neuspějeme nikde. Dělali nám problémy ve všem, byli rychlejší, měli strašně času, točili nás. Vůbec jsme tam nebyli,“ mrzelo Marcela Barinku, jak Vítkovice ztratily naději už v úvodní polovině mače.

Pardubice je k tomu nicméně donutily svým drtivým náporem. „To je recept na každého, tak chceme hrát. Mít tlak do brány, chodit do ní, to není žádná výjimka, takhle hraje skoro každý tým v extralize. Odtud padají góly, chceme se tam dostávat a střílet,“ popsal Musil, který při absencích dostal prostor v elitní formaci.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:22. Košťálek, 06:41. A. Musil, 20:12. Zohorna, 23:38. Švec, 26:40. A. Musil Hosté: 24:33. Barinka, 28:54. Ro. Bukarts, 29:42. Claireaux Sestavy Domácí: Will (Pavlát) – Hájek, D. Musil, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Švec – Pánik, A. Musil, Hyka – R. Kousal (A), Zohorna (C), Radil – Říčka, Paulovič, Rohlík – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Klimeš (24. Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, Prčík, R. Jeřábek – Kotala, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Ri. Bukarts, Claireaux, Šoustal. Rozhodčí Jeřábek, Stano – Frodl, Špůr Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8592 diváků