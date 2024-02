Naděje na předkolo (nejspíš) zhasla. Neskládáme zbraně, říká lídr Bruslařů

Play off? Nejspíš už ne. Baráž? Také těžko, ale… Mladá Boleslav se v závěru základní části nachází ve zvláštní situaci. Ukotvila se na 13. místě, které zaručuje konec sezony už zkraje března. Na poslední Kladno má desetibodový náskok, na dvanáctou Plzeň ztrácí 11 bodů. Páteční domácí duel proti Litvínovu (2:3) tak Bruslaři brali jako takovou poslední naději na průnik do předkola. „V kabině to bylo řečeno, matematicky to šlo. Je to ale velkej kopec,“ prohodil po utkání obránce Filip Pyrochta.

Bruslaři vstoupili do zápasu s Litvínovem nedisciplinovaně. Už po 47 sekundách hry mazal na trestnou lavici Sebastian Malát, v polovině první třetiny pak během chvilky přišly dva fauly. A Litvínov v dvojnásobné přesilovce trestal. „Naše nedisciplinovanost zápas hodně ovlivnila. Soupeř má skvělé hráče na přesilovku a my mu šance v podstatě nabízíme,“ mrzelo boleslavského asistenta Václava Pletku.

Na místě je také zmínit, že čtveřice rozhodčích předvedla v utkání hned několik podivných verdiktů na obě strany. Především dvojici zkušených hlavních sudích Robin Šír – Petr Úlehla se duel zvrtl už v průběhu první třetiny. Po utkání si nicméně nikdo ze zúčastěných nestěžoval. „Na můj vkus jsme byli hodně vylučovaní. Měli i pět na tři, dali gól. Potom se to těžko dohání,“ zmínil Filip Pyrochta.

Tým z města škodovek se nicméně vrátil zpátky do utkání, především ve druhé třetině si vytvořil několik situací, kdy nepustil soupeře z Litvínova z vlastní třetiny. Jenže žádná radost nepřišla. „Škoda, že jsme toho nevyužili,“ litoval Pyrochta. „Vždycky jsme hledali nějakou extra přihrávku na to, jak si vylepšit pozici. Je potřeba to zkusit, něco šťastného tam pak padne. Třeba jako můj gól, kdy se to odrazilo od jejich hráče. Bohužel jsme situace přehrávali.“

Srovnat se Boleslavským nepodařilo, a tak v závěru druhého dějství trestal Andrej Kudrna. Vedení si Verva pohlídala až do závěrečné sirény, ačkoliv se domácím ještě podařilo snížit. „Troufám si říct, že jsme zápas kontrolovali. Neříkám, že jsme v něm byli lepší, ale kontrovali jsme ho. Za vítězství jsme extrémně rádi, protože po celou sezonu nejsme zrovna venkovním týmem,“ těšilo litvínovského trenéra Karla Mlejnka.

Bruslaři ještě živili naději na play off. Po domácí porážce s Litvínovem už se ale v posledních šesti zápasech budou zřejmě soustředit na jediné: v klidu se zachránit. „Určitě si musíme hlídat spodek, protože tam nás pořád můžou matematicky dohnat. Ale neskládáme zbraně na předkolo, určitě se o to popereme, a dokud tam ta šance bude, tak budeme makat, abychom udělali body a třeba je znervóznili, dotáhli se,“ zmínil Pyrochta.

Lídr boleslavské defenzivy zároveň doplnil, že postup do play off si Bruslaři prohráli už dříve. „Jestli to nevyjde, tak jsme si to prohráli už dávno předem. Nesbírali jsme pravidelně body, a když ten náskok nestáhneme, tak můžeme být naštvaní jen na sebe.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:18. Pyrochta, 57:10. O. Roman Hosté: 11:11. Kirk, 14:17. O. Kaše, 37:58. Kudrna Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, Jánošík (C), F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Čech – Skalický, O. Roman, Lantoši (A) – Dvořáček, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Malát, Hradec – Pitule, Fořt, Stránský. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, D. Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel (A) – Kudrna, Kirk, Abdul – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Gut, Zygmunt – Šalda, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Šír, Úlehla – Frodl, Špůr Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3011 diváků