Dopingoví hříšníci výhru nezařídili. Překoná Růžička Nedomanského?

Pod Bílou věží se na páteční večer dlouho těšili i připravovali. Poprvé od loňského finále totiž doma mohli vyslat do boje hráče z dopingové kauzy. Z potrestaného tria se do sestavy vešel obránce Graeme McCormack a centr Kevin Klíma, třetí hříšník Martin Štohanzl zatím prosperuje v barvách prvoligového Kolína. „Čtyřicet minut jsme byli lepší týmem, kdybychom takhle hráli celých šedesát minut, byly by z toho nějaké body. Bohužel v první třetině jsme nebyli dostatečně důrazní,“ mrzelo obránce Tomáše Pavelku.

Znovu se ukázalo, že s třineckou trojčlenkou NeRV je vskutku těžké pořízení. Asi se nedá úplně říci, že by si dvojice Růžička-Voženílek přivezla parádní naladění ze Švédských her, v Karlstadu to byl přece jen vyšší level. Zároveň však platí, že oba zůstávají ve hře o mistrovství světa.

A jen co se vrátili domů ze severu, vozí se na vlně. Jakmile se k nim doma znovu připojil Andrej Nestrašil, potřebné součástky znovu zapadly do parádně fungujícího stroje. Považte, z posledních pěti partií tahle trojka nashromáždila 30 bodů (9+21).

Daniela Voženílka najdete všude, kde je třeba ukrást kotouč nebo je zapotřebí využít fyzickou sílu. A tu on by mohl rozdávat. Martin Růžička je chytrost sama, navíc nepotřebuje kvantum pobídek ke skórování. Andrej Nestrašil prodává skoro každé střídání své mazáctví, je mozkovým centrem formace, prvotřídním bulařem. Není sranda nachytat jej při nesprávném rozhodnutí.

Byl to on, kdo dvěma vyhranými vhazováními zrežíroval úprk do dvougólového vedení. Nejprve v přesilovce, kdy si šikovně pomohl tělem a pádem k nohám soupeře, a pak i ve vlastní třetině. Po čistě sebrané buly následoval rychlý kontr plný automatismů a nahrávka na volného Růžičku.

Osmatřicetiletý fantom se v Hradci přehoupl přes úctyhodnou hranici 350 ligových gólů. V celé historii československé a české ligy se to podařilo desíti borcům. Růžička by v příští sezoně měl přeskočit Richarda Krále (367) a světovou legendu Václava Nedomanského (369). „Pálí mu to, dal dva góly, v každém extraligovém zápase si vede skvěle. V přesilovce to vymetl, pak to dostal do slotu a zase trefil. Neměli moc šancí, ale co měli, tak využili,“ popsal Pavelka ocelářskou doktrínu.

Hradečtí po nepovedené první části zabrali, nejprve díky doznívající přesilovce a poté v klasické výhodě dorovnali ztrátu na 2:2. V hledišti bylo rázem mimořádně veselo. Třinec v prostřední části skoro neexistoval, ztratil momentum, vychladly mu ofenzivní pudy. Přesto našel cestu, jak do šatny znovu odejít s klíčovým vedením na zádech. Tentokrát se předvedla druhá přesilovková řada, na jejím konci Libor Hudáček ve 36. minutě vrátil náladu na ocelářskou střídačku.

A pak už to znáte. Tušíte, co nastane, jakmile šampion vede a do konce moc času nezbývá. Tady je doma jako nikdo jiný. „Třinec hrál ve třetí třetině to, co potřeboval. Zkušeně a zodpovědně z defenzivy, proti které jsme se nedokázali prosadit,“ shrnul kouč Tomáš Martinec.

Ale i přes nulu na bodovém kontě pět tisícovek fanoušků tleskalo. Bylo čemu. Hradec dřel a vedl si dobře. A kdyby si v prvním dějství nezavařil… „Musíme si z toho vzít, že jsme podali dobrý výkon. Tedy až na první třetinu, kde to mohlo být lepší,“ dodal Pavelka.

Nejlepší ligoví střelci - (čs. liga a extraliga)

474 Milan Nový

431 Vladimír Růžička

410 Viktor Ujčík

403 Josef Černý

393 Vincent Lukáč

386 Petr Ton

385 Petr Sýkora

369 Václav Nedomanský

367 Richard Král

351 Martin Růžička

347 Ivan Hlinka

346 Martin Procházka

343 Vladimír Martinec

posledních 5 zápasů

Martin Růžička: 11 (3+8)

Andrej Nestrašil: 9 (2+7)

Daniel Voženílek: 10 (4+6)