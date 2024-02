Útoky na Grmana a Gulaše, novinka sudích v akci. Trenéři? No comment

Ve finiši základní části Tipsport extraligy mají rozhodčí k ruce novinku pro posuzování vyšších trestů. Od středečního 44. kola mohou zákroky zpětně vyhodnotit z videozáznamu a podle toho stanovit výši vyloučení. V divokém duelu Vítkovic s Českými Budějovicemi (5:7) byla novinka v akci hned dvakrát, když byli po ostrých střetech ošklivě sestřelení vítkovický Mário Grman a budějovický Milan Gulaš. Verdikty sudích byly rozdílné. Budějovický Michal Gulaši si vyslech verdikt ve výši pět minut a do konce za zásah do oblasti hlavy a krku, hit vítkovického Jakuba Kotaly rozhodčí netrestali vůbec.

Reakce trenérů na novou věc ve hře? „Já se k tomudle vůbec nebudu vyjadřovat,“ říkal rezolutně budějovický kouč Ladislav Čihák. „Omlouvám se, nebudu.“ Vítkovický Pavel Trnka: „Já mám na to úplně stejný názor.“

Vedení soutěže přišlo s novinkou během týdne. Platí od středečního 44. kola. „Tento nástroj mají rozhodčí na vrcholných mezinárodních akcích IIHF,“ vysvětloval ředitel extraligy Martin Loukota. „Nově budou extraligoví rozhodčí prověřovat každou situaci, kde udělí větší trest, a získají tak možnost tyto často rozhodující momenty utkání pečlivě přezkoumat.“

Sudí k tomu měli na sklonku minulého týdne seminář. „Detailně jsme rozebírali videozáznamy nejen z extraligového prostředí a ujasňovali si, ve kterých případech větší trest potvrdit, kdy jej zcela zrušit, nebo kdy jej nahradit dvouminutovým vyloučením,“ říkal šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina.

„Základ všeho je, že rozhodčí mají mít možnost prozkoumat zákrok, který je z jejich pohledu na vyšší trest,“ vysvětloval pro hokej.cz Pešina. „Výsledky mohou být tři: uložení většího trestu plus uložení osobního trestu do konce utkání. Uložení dvouminutového trestu, nebo dokonce zrušení trestu, pokud se o nedovolený zákrok nejednalo.“

V Ostravě byla novinka v akci hned dvakrát. Poprvé už v 8. minutě, kdy budějovický obránce Michal Gulaši sestřelil na polovině hřiště Mária Grmana. Vítkovický bek zrovna odehrál puk, byl lehce předkloněný a Gulaši ho trefil ramenem do hlavy. Grman skončil se šrámem na ošetřovně, nicméně do zápasu se vrátil. Byl otřesený, ale v pořádku.

Rozhodčí Peter Stano a Tomáš Mejzlík po krátké poradě s čárovými Jiřím Ondráčkem a Danielem Hynkem využili prohlédnutí videa. Po zhruba čtyřminutové pauze poslali Gulašiho do sprch, dostal pět minut plus osobní trest do konce zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku.

O verdiktu nemohlo být pochyb, byť Gulaši do souboje nejel s úmyslem soupeře trefit do hlavy. Ostravský rodák a vítkovický odchovanec chtěl hráče s pukem zastavit tělem, jak má dlouhodobě ve zvyku. I v aktuální sezoně je nejčastěji hitujícím hráčem, statistici mu napočítali 53 hitů za 44 zápasů. Nikdo jich nemá v lize víc. Vyšší trest dostal Gulaši v sezoně podruhé, v prosinci měl proti Olomouci 5+do konce za nedovolené bránění.

Podruhé si rozhodčí brali možnost přezkoumání ostrého zákroku ve 44. minutě. Prakticky na stejném místě a v podobné situaci trefil vítkovický Jakub Kotala tělem rozehrávajícího Milana Gulaše. S tím rozdílem, že do souboje nešel ramenem, ale prakticky zády, protože se pootočil. Gulaš střet absolutně nečekal, možná i proto, že chvíli před nárazem kolem něj projel obrovitý spoluhráč Jáchym Kondelík. Kotala se „vynořil“ zpoza něj.

Budějovický kanonýr sice nedostal ránu tělem do hlavy, ale následky mohly být fatální, střet byl hodně nebezpečný. Gulašovi vylétly obě nohy do vzduchu, hlavou a zády padal na led nekontrolovatelně. Naštěstí byl i on v pořádku, jen musel dlouho ledovat zátylek a posbírat se z těžkého otřesu.

Kotalu začal okamžitě nahánět mstitel Kondelík, vítkovický útočník se rvát nechtěl. Při střetu se sám zranil, odkulhal do kabiny a na led už se nevrátil. Rozhodčí srážku znovu zkoumali u videa, verdikt: žádný trest pro Kotalu. Přeloženo, čistý hit. Což se Budějovickým nelíbilo.

Trest naopak dostal mstitel Kondelík. Dvě minuty za hrubost, jak se sápal po Kotalovi, a dvě minuty za nesportovní chování, když verdikt rozhodčích komentoval. Asistent kapitána Lukáš Pech proti oběma soudům protestoval, ale marně.

Novinku v posuzování rozhodčích pomocí videa nechtěli trenéři na tiskové konferenci dodatečně rozebírat. Budějovický Ladislav Čihák se po dotazu nejdřív sám zeptal kolegy Pavla Trnky: „Chceš se vyjádřit?“ Trnka zamítavě zakýval hlavou: „Ne, ne.“ Načež se Čihák naklonil, aby zdůraznil význam odpovědi a řekl: „Já se k tomudle vůbec nebudu vyjadřovat.“ Vítkovický kouč pak už jen doplnil: „Já mám na to úplně stejný názor.“

Takže jak? Nelíbí se trenérům novinka? Nesouhlasí s ní? Nelíbí se jim prostoje ve hře, protože na oba verdikty se poměrně dlouho čekalo a oba týmy si dávaly kolečka, aby nevypadly z tempa? „Omlouvám se, no comment, nebudu se vyjadřovat. Dneska vůbec, dneska bez komentáře.“

Pohled hráčů? Budějovický útočník Jan Ordoš jen pokrčil rameny. „Video je asi dobrá věc, zákroky jsem neviděl, nemůžu soudit, nemůžu říct.“

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:41. Lakatoš, 26:56. Chlán, 28:03. Ro. Bukarts, 34:44. Fridrich, 59:00. Ri. Bukarts Hosté: 00:11. Ordoš, 00:50. Harris, 03:18. F. Přikryl, 33:29. Vopelka, 49:29. Harris, 57:17. Harris, 58:01. F. Přikryl Sestavy Domácí: Klimeš (4. Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, Prčík, R. Jeřábek – Kotala, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Ri. Bukarts, Claireaux, Přibyl. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Gulaši, Hovorka, Pýcha – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – M. Beránek, Harris, Kubík – F. Přikryl, Koláček, Vopelka – Toman, Pech (A), Valský. Rozhodčí P. Stano, T. Mejzlík – J. Ondráček, D. Hynek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 599 diváků