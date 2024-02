Růžička: Těší mě, mezi jaké legendy se dostávám. Ladíme se na play off

Dařilo se vám před repre pauzou, jde vám to i po ní, jak jste si užil hradecký večer?

„Dát dva góly takhle na začátku je příjemné, ale pro mě zůstává hlavní, jak hrajeme jako tým. Měli jsme dobrý start, jejich přesilovky ve druhé třetině nám trochu zkomplikovaly situaci, ale naštěstí jsme to otočili svojí přesilovkou a konec si pohlídali.“

Pomohla vám v lecčems účast na Švédských hrách směrem k dalšímu průběhu sezony?

„Těžká otázka, ale doufám, že jo. Neodpočinul jsem si, ale za pozvánku jsem byl rád, myslím, že trochu teď čerpám i z toho tempa. Vždycky je lepší hrát zápasy, než je nehrát a jen trénovat. Cítím, že mi zápasy na severu pomohly. Sice to bylo na úkor odpočinku, ale někdy je vážně lepší hrát než stát.“

Vaše formace s Andrejem Nestrašilem a Danielem Voženílkem pobrala 30 bodů v posledních pěti utkáních. Co k tomu dodat?

„Hrajeme spolu delší dobu, dobře se doplňujeme a věřím, že v tomhle duchu budeme pokračovat. Vožuch mi to dnes parádně dával, Nesty je skvělý na buly, má je zmáknuté a je těžké je proti němu hrát. Zvládá je fakt skvěle.“

Máte v sobě vy tři ještě hodně nevyužitého potenciálu?

„Člověk musí být pokorný. Takže i když nám to nějak šlape, pořád je dost věcí, na kterých musíme pracovat. A děláme to. Stále se o tom bavíme.“

Na konci ledna jste vysoko prohráli na Spartě, od té doby rozdáváte příděly. Co se změnilo v nastavení týmu?

„Nezměnilo se nic extra, ale blíží se play off a chceme to na něj ladit. Na nejdůležitější část sezony. Chceme být připravení. Zápas s Hradcem už se úrovni play off blížil, měl skvělou úroveň. Oni ani my jsme nechtěli prohrát, jen tak to odevzdat.“

Překonal jste hranici 350 gólů, 18 tref vám schází na Václava Nedomanského. Vnímáte, do jakých pater jste se za kariéru dostal?

„Samozřejmě, že mě těší, mezi jaké legendy se dostávám. Vážím si toho. Snažím se odvádět maximum a na konci se podívám, jestli se to povedlo, nebo ne.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:02. Estephan, 28:22. Pavelka Hosté: 08:34. M. Růžička, 11:21. M. Růžička, 35:53. L. Hudáček Sestavy Domácí: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – Šťastný, Miškář, Estephan – R. Pavlík, Kev. Klíma, Jergl (A) – Jasper, Lalancette, Eberle (C). Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Daňo, L. Hudáček, Kurovský – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Sikora. Rozhodčí Jaroš, Květoň – Lhotský, Zíka Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5 019 diváků