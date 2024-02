Skvělý Růžička hladil tyčku: Z Budějovic to jsou zlaté tři body!

Za celou sezonu zažijete mraky zápasů a všelijakých chvil. Ale pak jsou utkání, která se vám vryjí do paměti. Třeba tím, že předvedete skvělý výkon, svůj tým donesete na svých zádech do tříbodového přístavu. Čímž mimo jiné své kamarády přiblížíte potřebné záchraně. Tohle všechno se muselo honit hlavou Janu Růžičkovi. Brankář Bruslařů vynuloval střelce Motoru a 33 zákroky se podepsal pod sladký nedělní triumf 1:0. V kombinaci s charakterem a oddaností spoluhráčů při blokování střel Boleslav vystřihla hodně zdařilé představení.

Gratulace je na místě. Taky bylo vidět, jak moc vám záleží na výhře, po poslední vteřině boje vaše ruce vyletěly skoro až ke stropu haly…

„Byl jsem strašně šťastnej, že jsme to ubránili. Pro nás neskutečně cenné tři body. Budějky mají výbornou sezonu, hrají o čtyřku, nebylo to nic jednoduchého, zvlášť v naší situaci. Jak říkám, doslova zlaté body a jsem za ně nesmírně rád.“

Chytal jste výborně, ale občas to vypadalo, že máte v sestavě víc brankářů, kolegové vás vydatně podporovali blokováním řady střel. Dočkají se pochvaly?

„Klukům jsem obrovsky vděčný, kolik toho pochytali. Našla by se spousta momentů, kdy jsem skoro nic neviděl a nebýt kluků, mohlo to skončit v bráně. V naší situaci se ani jinak prezentovat nemůžeme. Budu se opakovat, ale kdykoli jsme v poslední době byli úspěšní, zdobila nás skvělá bojovnost, výtečná obětavost. Dneska nám to vyneslo parádní tři body.“

Neříkáte si, proč se Boleslav tímto způsobem neprezentovala od začátku sezony? Pak by v takových trablech nespočívala.

„V téhle chvíli nedokážu sumarizovat sezonu. Byl bych hrozně rád, abychom sezonu dotáhli do konce, do jakého všichni chceme. Pak to můžeme celkově zhodnotit. Upřímně, teď bych se v tom ještě nechtěl babrat, protože není hotovo.“

Chápu. Tak zpátky k zápasu. Nedlouho před koncem vám pomohla i tyčka, hned jste ji lapačkou pohladil. Tak to děláte pokaždé?

„Jo, jo. Většinou to tak mám. Pokud je přerušení, tak jí poděkuju. Já na tyhle věci věřím. A dneska to štěstí stálo při nás, potažmo při mně. Krásné body a teď to chce potvrdit je příště na Kladně.“

Považujete za štěstí i situaci z první třetiny, kdy sudí neuznali gól Ondřeje Kachyni kvůli údajnému postavení budějovického hráče v brankovišti? Hodně diskutabilní verdikt.

„Můžeme to považovat za štěstí, protože Budějky si vzaly trenérskou výzvu a nevyšla. V první chvíli jsem byl přesvědčený, že to gól nebude, protože jsem kontakt cítil. Sice jsem nevěděl, o koho šlo, protože hráč přijel zpoza mě, ale vzhledem k tomu, že rozhodčí do sekundy rozpažil, bylo jasné, že šlo o budějovického hráče a kontakt od něj. Naštěstí byla trenérská výzva neúspěšná.“

Venku jste vyhráli třetí zápas z posledních čtyř, o čem to taky svědčí?

„Asi se soustředíme víc na obranu. Měli jsme venku těžké soupeře, chtěli jsme hlavně dobře bránit a hrát odzadu. Tady se to potvrdilo. Za tu ohromnou bojovnost si kluci zaslouží smeknutí kloboukem. Bez nich bychom odsud tři body neodvezli.“

Musí být ovšem krásný pocit vyhrát s vědomím, že důležitá výhra jde za vámi, nebo ne?

„Vzhledem k tomu, jak sezona probíhá a v jaké se nacházíme situaci, bych byl rád, kdybychom tu vyhráli 9:8… Koukám se na tři body, to je to nejcennější. Samozřejmě jsem rád, že jsem klukům dnes pomohl. Hokej je týmový sport. Kdybychom se nacházeli v klidnějších vodách, asi bych se pochválil víc, myslím tedy sám před sebou, nikde jinde. Teď mám však v hlavě jedno jediné: vyhnout se čtrnáctému místu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 20:22. Lantoši Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Doudera, Kachyňa, Pýcha, Hovorka, Štich – Ordoš, Kondelík, Gulaš – M. Beránek, Harris, Kubík – F. Přikryl, Koláček, Valský – Toman, Vopelka, Chlubna. Hosté: J. Růžička (Hora) – Pyrochta, Bernad, Jánošík, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Čech – Skalický, O. Roman, Lantoši – Hradec, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Malát, Stránský – Malínek, Pitule, Závora. Rozhodčí Kika, Vrba – Špůr, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6162 diváků