Vítkovická překvápka: Klimeš v bráně, Lakatoš doma. Nebyl nominovaný

Dvakrát za sebou šel z brány předčasně na střídačku. V Pardubicích (3:5) vydržel Lukáš Klimeš na ledě 23 minut, s Českými Budějovicemi (5:7) dokonce jen tři. Důvěru od vítkovických trenérů však dostal 29letý gólman i napotřetí. A odvděčil se skvěle, byl hlavním strůjcem ostravské výhry v Olomouci (2:1). „Měli jsme jasno, že půjde do hry. Odchytal výborný zápas,“ chválil kouč Pavel Trnka, který naopak v sestavě vynechal kapitána Dominika Lakatoše. „Nebyl nominovaný,“ dodal stroze trenér.

Modrobílý kotel dvakrát vyvolal hráče na děkovačku, dobrou čtvrthodinu mohlo celkově zabrat jásání vítkovických hokejistů s fanoušky, kteří pomohli v „plecharéně“ vytvořit parádní kulisu.

„Jsem tady dva roky a tohle byla nejlepší atmosféra na venkovním výjezdu. Fantastická!“ děkoval gólman Lukáš Klimeš.

Ostravští zase mohou děkovat jemu. Klobouk dolů, jak se po pátečním direktu zvedl a táhnul tým. Pro připomenutí: s Motorem třikrát inkasoval hned v úvodu a v čase 3:18 přenechal místo kolegovi Matěji Machovskému. Když k tomu připočteme, že se mu extra nevedlo ani na Valentýna v Pardubicích, čekal kdekdo v kase hostů změnu.

„Dostáváme rozbory, kdo by měl pravděpodobně chytat. Ale moc se do toho nemůžeme trefit,“ usmál se hořce olomoucký útočník Jan Knotek a de facto tím potvrdil, že se Mora chystala na Machovského.

Rozhodnutí padlo klasicky den před utkáním, tedy v sobotu. Překvapivý tah realizačnímu týmu Ridery vyšel. Klimeš měl mnohem více práce než Branislav Konrád, nicméně pevně držel.

Překonal ho až na konci z přesilovky Jakub Navrátil. Pátá nula, kterou by vyrovnal Dominika Hrachovinu, byla blízko.

Je zřejmé, že předkolo play off začne právě Klimeš, což je oproti předsezonním prognózám překvapení. Stejně jako vytížení. Machovský odchytal o čtrnáct duelů méně.

Na jména jako Patrik Bartošák, Miroslav Svoboda nebo Aleš Stezka navazuje rodák z Komety, který se ale v jejím dresu v extralize nikdy naplno neprosadil. Renomé si budoval o patro níž v Přerově, teď před třicítkou jeho výkonnost kulminuje.

„Ani jsem nečekal, že budu mít tolik prostoru,“ přikývl Klimeš. „Snažím se ho využít, dělám maximum. Každý má jinou cestu nahoru. Já jsem si to musel projít odspodu, někdo to dostane hned od juniorky. Ale neměnil bych, o to víc si všeho vážím.“

Lukáš Klimeš v sezoně zápasy: 34 výhry: 15 čistá konta: 4 úspěšnost zásahů: 92,46 % průměr inkasovaných gólů: 2,31

Ještě větší překvapení než jeho start bylo ale vynechání Dominika Lakatoše v sestavě. „To nebudu komentovat,“ ukončil brankář debatu o absenci kapitána.

Kouč Pavel Trnka pouze řekl, že nebyl nominovaný. Na doplňující dotaz, z jakých důvodů nejproduktivnější borec mužstva (12+17) nehrál, neodpověděl.

„Všiml jsem si, že na ledě nebyl. Při přesilovce jsme se na něj chystali, ale v kabině jsme to víc neřešili,“ podotkl Knotek.

Ten byl naopak smolařem zápasu, dva samostatné úniky neproměnil. „Všechno jsem měl obráceně. Puk mi furt skákal, měl jsem problém s ledem. Ani moje sebevědomí teď není takové, že bych to tam fláknul. Momentální rozpoložení se v šancích promítlo.“

„Někdy to tam padá, někdy ne. Nám po reprezentační přestávce trošku přestalo. Vítkovice byly všude o krok dřív,“ nezastíral trenér Hanáků Jan Tomajko.

Zato Trnka dal mančaftu na pondělí volno. Za odměnu. Když to kabině po výhře oznámil, spustil se aplaus. „Měli jsme teď náročný program, užijeme si to,“ cenil si Klimeš.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51:31. Navrátil Hosté: 17:25. Ri. Bukarts, 20:37. Barinka Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Černý, Rašner – Kunc, Macuh, Navrátil – Klimek, Nahodil (A), Bambula – Kusko, Knotek (A), Kucsera – Plášek ml., Anděl, Orsava. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), Prčík, R. Jeřábek – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – R. Půček, Claireaux, Lednický – Peterek, Chlán, Přibyl. Rozhodčí Šír, Cabák – Axman, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc