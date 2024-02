Chemie vítkovických rychlíků funguje! Našli se za pochodu, letce velí Zdráhal

„Rozumíme si i mimo led, chemie mezi námi je,“ pochvaluje si útočník Patrik Zdráhal. „S klukama se mi hraje opravdu dobře a je super, že se na to po mém zranění podařilo navázat.“

Přitom se našli za pochodu. Sezonu ve Vítkovicích začínal pouze Petr Fridrich. Patrik Zdráhal přišel v polovině října ze švédské Luley, zhruba o měsíc později dorazil i Marcel Barinka. Ten z německého Iserlohnu. Oba podepsali dlouhodobé smlouvy s jasnou vizí: v mateřském regionu se znovu nakopnout a nastartovat.

A to se jim daří. Zdráhal se sice po návratu ze Švédska chvíli hledal, ale jakmile ho trenéři napasovali vedle Barinky s Fridrichem, rozjeli se. Všichni tři. Do nešťastného Zdráhalova zranění si v sedmi společných zápasech připsal Barinka osm bodů (5+3), Zdráhal sedm (0+7) a Fridrich tři (1+2).

Solidně nastartovanou letku „rozbily“ zlomené prsty Patrika Zdráhala. Z marodky se vrátil na konci ledna. Osobní bodová bilance z devíti následných duelů? Zdráhal 1+7, Barinka 3+4, Fridrich 4+2. A k tomu hromada dalších tutovek a šancí. Tihle borci baví.

„Rozumíme si,“ přitakal centr Marcel Barinka. „Frigo bojuje a vyhrává situace jeden na jednoho, to hodně pomáhá. Zdrahoš přebruslí každého v lize, je opravdu rychlý bruslař. A já se tomu snažím dát myšlenku a hledat si místa, kam by se mohl odrazit puk. Výběr místa nemám špatný, mám docela čich na góly. Tak se to snažíme dohromady plnit a myslím, že to funguje.“

Společně chtějí hrát především poctivý hokej. „Na obou stranách kluziště zodpovědně,“ doplnil Zdráhal. Nemyslet pouze na ofenzivu, poctivě hlídat i hru do obrany. To je zrovna v jeho podání docela změna. Za ofenzivní a nebezpečnou štiku totiž Zdráhal platil vždycky, s defenzivními úkoly míval v minulosti problémy. Chce to změnit. Třeba i na úkor gólového konta.

Za 21 zápasů po návratu do Vítkovic se v extralize trefil jen jednou, minulý týden v Kladně (4:0). Ve Švédsku se v rozjezdu sezony neprosadil (8/0) a jednou skóroval v Lize mistrů (4/1+2).

„Ten gól samozřejmě pomůže, je to plus a přidaná hodnota, ale pro mě je hlavní vítězství a týmové body,“ říkal Patrik Zdráhal. „Abych řekl pravdu, úplně jsem se na to nesoustředil. Teď nahrávám na góly a docela to funguje. Každý má svoji úlohu v lajně. Mám v ní kluky, kterým se snažím vytvářet šance. Jsou rychlí a šikovní, umí si najít prostor a já je hledám.“

To ostatně potvrzuje i jeho bodová bilance. Za 21 zápasů jich Zdráhal nasbíral 15 (1+14) a posunuje se v klubovém bodování. Stejně jako Marcel Barinka (30/10+19) a Petr Fridrich (47/8+9).

