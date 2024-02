ONLINE: Boj o čtyřku pokračuje. Dynamo může ovládnout základní část

Tři hrací dny před koncem základní části Tipsport extraligy se dál o mnohé hraje. V 50. kole ještě není rozhodnuto, kdo získá poslední místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále. Nejblíže je brněnská Kometa, která může ve Vítkovicích zvýšit náskok na pátý Litvínov. Verva nastupuje na hřišti posledního Kladna. Boj o čtyřku nevzdávají ani České Budějovice proti Třinci a Liberec v zápase na hřišti Olomouce. Mladá Boleslav, která už má jistotu záchrany, může ještě pomýšlet na postup do předkola play off. Musí ovšem porazit Plzeň. Vedoucí Pardubice mohou doma proti Karlovým Varům potvrdit vítězství v dlouhodobé části sezony. Sparta čelí Hradci Králové. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.