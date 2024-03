Skokan z předkola? Jak Hradec mohl konkurovat špici. Aby uspěl, musí…

Nejspíš žádný extraligový klub neprožil turbulentnější základní část. To máte dopingovou kauzu, předčasné ukončení angažmá Patrika Bartošáka či výlev emocí asistenta Petera Frühaufa po prosincovém pádu 2:7 v Třinci... Jasně, řeč je o Hradci. Týmu, který může být navzdory všem potížím v play off nebezpečným. Ukázaly to nejen poslední dva výkony proti Pardubicím (2:3p) a Spartě (1:4), kdy ovšem Mountfield marně bušil na vrata. Snad pořídit beranidlo?

Pokud jste se před hradeckými zápasy proti ligovým lídrům nedívali na tabulkové postavení týmu zpod Bílé věže, nejspíš byste po jejich konci řekli, že musí mít ke špici blízko. Dynamu i Spartě totiž Hradec zatopil, výše umístěné protivníky dokázal přehrávat. Měl solidní pasáže, kdy mohl výsledek zlomit na svou stranu.

Jenže nezlomil, což je problém. A taky důvod, proč Východočeši ze zmíněných klání odnesli pouhý bod a aktuálně se nachází až na deváté příčce. S Vítkovicemi i Olomoucí se ještě v závěrečných dvou kolech budou přetahovat o výhodu domácího prostředí pro předkolo play off. Už v pátek hrají od 17:30 proti Plzni, dost možná však rozhodne až nedělní přímý střet s Ostravany.

„Myslím si, že nejlepším dokážeme konkurovat. Tvoříme hru, soupeř nemá mnoho vyložených šancí, ale pokaždé to nějak dotlačí do branky,“ pokrčil zklamaně rameny útočník Mountfieldu Alex Tamáši po úterní porážce v Praze.

Jenže přesně to Hradci chybí. Z teoretického hlediska by měl totiž patřit k nejdominantnějším týmům soutěže. V poměru očekávaných gólů pro a proti při hře pět na pět vykazuje hodnotu 55 %. Lepší jsou v tomto ohledu jen Pardubice (57,3) a Sparta (56,5).

Nicméně i když Mountfield spustí diktát, nedokáže vytěžit branky. Řečí čísel: v dosavadním průběhu sezony dal o 20,16 gólu méně, než podle očekávaní na základě svých střeleckých možností měl. Brutální hodnota, odraz ztracených bodů. Nikdo v lize na tom není hůř.

STŘELBA HRÁČŮ MOUNTFIELDU HK Pořadí Jméno Post Střely Góly Úspěšnost střelby 1. Oliver Okuliar útočník 179 23 12,85 % 2. David Šťastný útočník 128 10 7,81 % 3. Evan Jasper útočník 65 10 15,38 % 4. Jordan Perret útočník 82 10 12,2 % 5. Giorgio Estephan útočník 74 9 12,16 % . Jeremie Blain obránce 123 9 7,32 % . Tomáš Pavelka obránce 141 9 6,38 %

Tady se nachází hlavní příčina, proč Hradec na rozdíl od minulého ročníku nedosáhl na přímý postup do čtvrtfinále. „Je to tak,“ přiznal také asistující kouč Tomáš Hamara. „Nám se nechce jít před bránu, máme sice hodně střel, ale řeknu upřímně, že je to často střela na čárku. Ne taková, které bychom využili, šli dorážet. Pálíme z velké dálky.“

Chybí i individuální kvalita v zakončení. Týmovou úspěšnost střelby nejvýrazněji zvedá Oliver Okuliar, který vsítil už 5,62 gólu nad očekávání. Hned 19 borců z hradecké kabiny ovšem v rámci této statistiky zahučelo do záporných čísel. Když k tomu přidáte až desátou nejúspěšnější přesilovku, najednou slabý průměr 2,6 trefy na zápas dává smysl.

„Na zakončení přitom pracujeme hodně, máme na to zaměřené tréninky dovedností. Většinu času v útočném pásmu ovšem hrajeme po rozích, točíme se tam, nezkoušíme se tlačit, vystřelit ze stupidní pozice. Člověk nikdy neví, kdy se puk správně odrazí,“ nabádá Tamáši k odvaze.

MOUNTFIELD HK Sezona 2022/23 střely góly úspěšnost střelby základní část 1707 141 8,2 % play off 656 38 5,7 % Sezona 2023/24 střely góly úspěšnost střelby základní část 1651 130 7,8 %

Hamara by ocenil i lepší práci v početních výhodách. „Dávali jsme v nich góly, pomáhali jsme si, ale teď nám to nejde. Proti takovým soupeřům jako Pardubice a Sparta tyto branky potřebujeme, abychom mohli držet krok,“ uvědomuje si hradecký asistent.

Situaci nenapomáhá ani výrazný veletoč v brankovišti. Nedávné derby skvěle odchytal Lukáš Pařík, ale na Spartu ani nepřicestoval. Jan Lukáš znovu usednul na střídačku, přičemž nastoupil Fin Eetu Laurikainen. Ten má přitom značně horší statistiky než jeho kolegové, když vyhrál jediný z deseti zápasů a k tomu propustil 7,74 branky nad očekávání.

Kdo odstartuje play off mezi hradeckými tyčemi, tak zůstává neznámou. „Kdo půjde do branky? To je rozhodnutí trenérů,“ odmítl delší komentář Pařík po svém skvostném představení proti Dynamu.

To, že Hradec při hře pět na pět dokáže ostatním vtisknout svůj styl, je přes všechna negativa znamením naděje. Pokud by se našel žolík, který ve vyřazovací fázi chytne střeleckou slinu, mohlo by to přinést vykoupení a úspěch. Přidají se další spoluhráči, Mountfield se nadechne. Už nyní přece ukazuje, že zvládá přehrát v zásadě kohokoliv, chybí mu však ofenzivní produkce.

Vloni zažil Hradec historickou stříbrnou jízdu, při níž ve finále podlehl Třinci 2:4 na zápasy. I letos může vyskočit do nečekaných výšin, výsledky plně neodrážejí to, jak dobře jeho hra působí. Jenže bude toho skutečně schopný?

STŘELBA HRÁČŮ MOUNTFIELDU HK PŘI VŠECH SITUACÍCH Pořadí Jméno Post Vstřelené góly nad očekávání 1. Oliver Okuliar útočník +5,62 2. Jérémie Blain obránce +2,37 3. Evan Jasper útočník +1,58 ... 29. Radovan Pavlík útočník -4,87 30. Aleš Jergl útočník -5,26 31. Patrik Miškář útočník -7,75

