Hudáčkova troufalost zanikla: Ztratili jsme hráče... Hrubá čára a play off

Po dvou nečekaných prohrách v Kladně a Českých Budějovicích porazili třinečtí Oceláři nejlepší tým dlouhodobé části z Pardubic 4:3 po nájezdech, které Libor Hudáček rozhodl troufalou ekvilibristikou. Střela s hokejkou za nohou mu sice nesedla podle představ, ale puk za Romana Willa dostal. Přesto byla nálada šampionů na bodu mrazu. Ošklivě se zranil obránce Jakub Jeřábek, okamžitě se podrobil operaci otevřené zlomeniny holenní a lýtkové kosti. Nedohrál ani obránce Martin Marinčin a do kabin na ošetření musel i útočník Adam Helewka. A to už se zdálo, že třinecké trable s rozbitou sestavou před blížícím se play off končí.

Oceláři byli po dlouhé době prakticky kompletní, ze základu už chyběl pouze útočník Miloš Roman. Slovenští reprezentanti Libor Hudáček a Marko Daňo se do hry vrátili nedávno, po pauze proti Pardubicím znovu dres oblékli David Cienciala a Adam Helewka.

„Bohužel jsme přišli o Kebu (Jakuba Jeřábka), to nás mrzí nejvíce,“ hledal slova po zápase špičkových soupeřů Libor Hudáček. „Doufám, že Martin Marinčin se dá dohromady, ten také nedohrál.“ Helewka by měl být po smolné ráně pukem do obličeje v pořádku, na led se po ošetření vrátil.

Libore, nad Pardubicemi jste ještě osm minut před koncem vedli 3:0, co se v závěru stalo?

„Nevím. Těžko se mi hledají slova, ale byly tam zbytečné věci. Já jsem udělal zbytečný faul, po tom Kundrc (Tomáš Kundrátek) také a jejich tlak byl enormní, góly dali. Takto nemůžeme dohrát, ale doufám, že se z toho poučíme a v play off se něco takového nestane.“

Chtěli jste Pardubicím ukázat, že Třinec půjde do play off znovu na nejvyšší úrovni?

„Jasně, my tam budeme a určitě budeme zase hrát náš hokej. O to se nebojím. Škoda, že jsme dnes přišli o Kebu (Jakuba Jeřábka), to nás mrzí nejvíce.“

Věděl jste hned, že je zle?

„Ano, já tohle zažil před dvěma roky. Vím, co to je a bohužel nepřijde tak brzy na led. Ztratili jsme hráče. Doufám, že Martin Marinčin se dá dohromady, ten také nedohrál. Ke ztraceným bodům jsme si už svoje řekli, ještě nás čeká jeden zápas základní části, pak hrubá čára a jdeme play off.“

U Jeřábkova zranění byl váš bývalý spoluhráč Richard Pánik, jak jste střet viděl?

„Rišo ho nechtěl zranit, šli do souboje a skončilo to tak, jak skončilo. Předtím dal dva góly, měl určitě motivaci, pomohl jim.“

V nájezdech jste se prosadil jako jediný ze střelců. Udělal jste fintu s hokejkou za nohou, vyšla vám se štěstím?

„Tak jsem to chtěl. (usmívá se) Ne, trochu mi puk ujel, ale trefil jsem to mezi nohy, prošlo to. Někdy to tak vyjde. Jsem rád, že jsme to alespoň v nájezdech urvali.“

Brankář Marek Mazanec v nájezdech vychytal Pauloviče, Hyku, Sedláka i Zohornu, Pánik minul. Dva sólové nájezdy zlikvidoval už během prodloužení. Vypadalo to, že si na něj soupeři nevěří?

„Je rozdíl jít na brankáře v opačném gardu. Hráč je zvyklý, že brankářů leváků (lapačka v levé ruce) je víc. Pak přijde Mazy, který proti vám stojí, a čekáte, co udělá. Celý zápas nás držel.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:47. L. Hudáček, 22:56. Helewka, 24:24. Hrehorčák, . L. Hudáček Hosté: 53:12. Pánik, 58:04. Radil, 59:19. Pánik Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Šenkeřík – M. Růžička (A), Nestrašil, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Hrehorčák, Vrána (C), Helewka – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Will (Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Kolář, Vála, Koudelka – Hyka, Sedlák (C), Pánik – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Paulovič, A. Musil, Říčka – Vondráček, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Jiří Ondráček, F. Vrba – Axman, P. Blažek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků