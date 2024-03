Řepík trefil Spartě rekord: Neměli jsme výkyvy. Musíme to hodnotit kladně

Základní část zakončil tak, jak ji v září proti Českým Budějovicím v prvním zápase začal, tedy gólem. Michal Řepík 90 sekund před koncem třetí třetiny prostřelil boleslavského Jana Růžičku a vystřelil Spartě výhru 2:1 i rekordní počet 111 bodů po základní části. „Dá se říct, že druhou polovinu sezony se v koncovce trápím. Není to ono. Jsem rád, že jsem se trefil v posledním zápase před play off. Třeba mi to pomůže do dalších bojů,“ doufal sparťanský kapitán.

Proti Mladé Boleslavi to nakonec bylo napínavé až do samého závěru.

„Byl to jeden ze zápasů, kdy jsme soupeře hodně přestříleli. Tlačili jsme se do nich, ale jejich gólman chytal výborně. Dlouho jsme ho nemohli prostřelit. Naštěstí to tam 90 sekund před koncem propadlo.

Chtěli jste napravit nepovedený páteční zápas s Karlovými Vary?

„V uvozovkách nám o nic nešlo, ale není to tak, že bychom se na něco vykašlali. Minule ve Varech jsme byli v první třetině lepší, ale pak nám dali dva góly a rozpadla se nám celá hra. Dělali jsme stupidní fauly. Po zápase jsme si k tomu něco řekli a v posledním utkání před play off jsme našim fanouškům chtěli ukázat lepší výkon. Myslím, že se nám to povedlo.“

Vy jste měl na hokejce spoustu příležitostí, ale ne a ne se prosadit. Pomůže na psychiku vítězný gól?

„Nějaké šance jsem měl. Dá se říct, že druhou polovinu sezony se v koncovce trápím. Není to ono. Jsem rád, že jsem se trefil v posledním zápase před play off. Třeba mi to pomůže do dalších bojů.“

Jan Růžička předváděl parádní zákroky. Bylo těžké na něj vyzrát?

„Občas se to tak sejde. Je to dobrý gólman. Dá se říct, že jsme ho rozchytali. Cítil se pak dobře a bylo těžké ho prostřelit.“

Jste spokojení s výkony v základní části?

„Bylo to výborné. Odvedli jsme dobré výkony, neměli jsme v sezoně výkyvy a udělali jsme sparťanský rekord. Musíme to hodnotit kladně.

Jaký program vás čeká před startem play off?

„Teď si odpočineme, máme pár dní volno. Pak dobře potrénujeme a uvidíme, na koho půjdeme. Další týden se budeme připravovat přímo na daného soupeře.“

Co říkáte na fanoušky, kteří vytvořili rekord v počtu průměrné návštěvnosti na utkání za základní část?

„Je to skvělé. Věděli jsme, že je derby, ale máme výborné fanoušky. Jsme rádi, že jich bylo přes devět tisíc. Doufám, že budou chodit ve vyřazovacích bojích ještě v hojnějším počtu.“

