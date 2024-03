Král střelců ve 22? Nevěřil bych, líčil Rychlovský. Plzeň vítala Švéda

Tomáš Filippi to vzal hezky od podlahy. Při závaru před plzeňskou brankou po jeho vyražené ráně otevřeli hosté skóre, po přestávce se podílel na další trefě. Ve 30. minutě odbyla pátá. Skóroval Jakub Rychlovský za přispění Filippiho, který v produktivitě přeskočil třineckého Martina Růžičku . Pak už se víceméně čekalo, jak se věci vyvinou na dalších stadionech.

Vyšlo to o fous, v Pardubicích sahal po hattricku Lukáš Sedlák , a kdyby ho dal, ukradl by korunu nejlepšího střelce pro sebe. Růžička si připsal jednu asistenci, což mu na prvenství nestačilo.

„Během zápasu jsme to nesledovali, až po něm nám o tom řekli trenéři a lidi z marketingu, kluci nám pogratulovali. Kdyby tohle před sezonou někdo řekl, nebudu mu věřit. Našli jsme v lajně výbornou chemii s Martinem Faško-Rudášem a Tomášem. Až na pár zápasů jsme podávali adekvátní výkony, abychom tým táhli. Těší nás to, ale tím to pro nás v tuhle chvíli končí. Základní část končí, ve středu začne play off. Podřídíme všechno týmovému úspěchu,“ líčil Rychlovský.

„Je to velká pocta, je to krásné, ale taky jsem rád, že jsme vyhráli. A všichni víme, že opravdová sezona začíná ve středu a na to jsme se soustředili. Tentokrát nám to klaplo, fungovalo nám to celou sezonu. Ale začíná hlavní část sezony a doufám, že tak budeme pokračovat,“ přidal se Filippi.

Plzeňští hráči vyjeli na led v černém, což bylo vzhledem k vývoji jako příznačné. Zejména ve druhé třetině. „Z naší strany byla strašlivá,“ potvrdil trenér Petr Kořínek. V 33. minutě prohrávali domácí 0:6, ve třetí části stáhli na rozdíl tří branek. Ale stejně měli diváci radost.

„Timy! Timy!“ vyvolávaly tribuny nejlepšího hráče Škodovky Tima Söderlunda. Švéd je zpátky, nastoupil poprvé od zranění po zásahu Michala Houdka v zápase s Pardubicemi ze 12. února. Vynechal sedm utkání, Liberci dal druhý gól. „Chtěli jsme, aby do toho šel, aby to bylo doma. Po třech týdnech to není jednoduché, ale věřím, že bude v pořádku a ve středu naskočí,“ uvedl trenér Kořínek. Plzeň jde v předkole na Litvínov, Liberec vyhlíží Olomouc.

