Člunek Söderlund se vrátil a dal gól: Hit si nepamatuju, ale měl jsem štěstí

„Přivítali mě moc hezky. Bylo krásné dát gól, pomůže mi to posílit sebevědomí do play off. Lehce trénovat jsem začal minulý týden, s týmem se připravoval od pátku. Moc ledu jsem tedy neměl, ale cítil jsem se dobře, nic mě neomezovalo,“ líčil na dotaz iSport.cz u kabiny rodák ze Skelleftea.

Do Plzně přišel z Mladé Boleslavi v polovině října, kdy Škodovka rozvázala smlouvu s Kanaďanem Lukem Adamem. Na západě Čech se zařadil mezi nejlepší hráče týmu. Zatímco v dresu Bruslařů si v probíhající sezoně během osmi zápasů připsal tři body (2+1), v Plzni procitl. V 37 utkáních jich posbíral nakonec 27 (9+18), v průměru 0,73 bodu na zápas. Jen obránce Petr Zámorský a Adrián Holešinský na tom byli z Indiánů o něco líp než on.

Vedle Söderlunda povyrostli i parťáci z útoku Miroslav Indrák a Ondřej Matýs. Jenže potom přišel 12. únor, zápas s Pardubicemi a ve 45. minutě tvrdý náraz, který nemohl předvídat. Zrovna vystřelil na branku, když jej Houdek trefil ze slepého úhlu na hlavu. Švéd padl na led a zůstal bezvládně ležet, objevila se krev.

„Nic si nepamatuju. To střídání ano, hit vůbec ne. Probudil jsem se až na ledě. Měl jsem zlomený nos a utrpěl slabý otřes mozku, neobjevily se žádné příznaky. V nemocnici si mě nechali dva dny, potom mě pustili. Myslím, že jsem měl docela štěstí,“ vracel se po nedělním návratu Söderlund.

Na jeho čele byla vidět ještě nezahojená jizva. Zasáhl ho přitom bývalý plzeňský obránce, který s ním ještě nedlouho před incidentem sdílel kabinu, po výměně do Pardubic hrál za Dynamo třetí zápas. „Je to tak. Ale k tomu nemám co říct. Nemluvil jsem s ním, ani mi nepsal,“ přikývl šestadvacetiletý Švéd.

Bylo znát, že se Söderlund po výpadku musí herně trochu srovnat a nabrat jistotu. Ale byl to zase on, hbitý, rychlý, šikovný. Pohon plzeňské ofenzivy, po ledě svištěl jak člunek ve větru. Kličkoval, měnil směry, rozdával puky, střílel. V 52. minutě dal gól. Při přesilovce ho našel Adam Benák, z prostoru před brankou pověsil kotouč do vikýře. Jeho první zásah po návratu.

„Dlouho nehrál, chtěli jsme, aby do toho šel, aby to bylo doma. Po třech týdnech to není jednoduché, ale věřím, že bude v pořádku,“ přál si trenér Petr Kořínek, který však kvůli zraněním postrádal jiné dva klíčové útočníky, Jakuba Lva a Adriána Holešinského. „Půjdou to zkusit a uvidíme,“ řekl kouč.

Söderlund by do předkola naskočit měl. Plzeň vyzve Litvínov, série na tři vítězství začíná ve středu. V závěru základní části měli Indiáni nejhorší fazonu ze všech, končili pěti porážkami v řadě. V play off ale začnou všichni znovu. „Všichni jsme nadšení. Moc se na play off těším, tohle je nejlepší období v roce. Dalo by se říci, že sezóna právě teď začíná,“ usmál se švédský hokejista ve službách Západočechů.

