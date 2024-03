Extraliga předává „basketbalovou“ trofej. Přešlap může vyžehlit hattrick

Poslední roky se extraliga snaží dělat kroky, aby svůj obraz co nejvíc nablýskala. Ve většině případů se jí to daří, všímejte si detailů. Čas od času se objeví unikátní puky, třeba pro play off půjdou do každého zápasu číslované originály s vlastním designem. Narodil se ale i kuriózní přešlap. Když dostanete pohár pro vítěze základní části, musíte si dát pozor, abyste ho nevzali na party, kde slaví trofej basketbalistky. Měli byste strach, že vidíte dvojitě.

Extraliga spojila vítězství v základní části se jménem Jaroslava Pouzara. Legendární útočník vyhrál třikrát Stanley Cup. Trofej pro vítěze základní části osobně doprovází a předává šampionovi. Spojení českobudějovické ikony s extraligou platí dva roky, takže dvakrát vyrazil Jaroslav Pouzar do Pardubic.

Pohár pro šampiona extraligy je vydařený kousek. Nese jméno po prvním českém prezidentovi T. G. Masarykovi. S ničím si ho nespletete, zaujme. Dobře se zvedá nad hlavu, je dostatečně masivní, navíc se z něj dá pít.

Pohár pro vítěze základní části je opačný případ. Hlavní problém spočívá v tom, že jste ho už někde viděli. Prakticky stejnou trofej dostávají od roku 2015 nejlepší české basketbalistky. Na jejím vrcholku mají míč, jinak jde o dvojčata. Trofej vedení extraligy vybralo v minulé sezoně, kdy si ligu začaly řídit kluby samy.

„Organizačních věcí bylo hodně. S firmou, se kterou se spolupracovalo na výrobě medailí a trofejí, jsme spolupracovali dál i my. Dostali jsme velkou nabídku, z čeho vybírat, takže jsme na jeden ukázali,“ rozplétá celou věc ředitel extraligy Martin Loukota.

Ukázali na originální tvar, který už v Česku ale v té době používal někdo jiný, což ho zaskočilo. „Měli jsme informaci ze zahraničí, že ho pro nás vyrobí i s podstavcem. Přiznávám, že jsme ale udělali chybu a neprovedli žádnou rešerši dalších trofejí u nás. Základ s basketbalem opravdu podobný je,“ dobře si uvědomuje.

Extraliga nešťastnou shodu už před rokem řešila. Ale rozhodla se, že si stejnou trofej ponechá. „Zatím držíme linku, že tento pohár dál bude plnit svoji funkci,“ uvedl Loukota. To znamená, že kopii basketbalové trofeje dostane vítěz, tím pádem si Pardubice do vitríny strčí už druhou. Originál, přesněji řečeno replika basketbalového originálu, má být putovní.

„Uvidíme, jak to s pohárem bude v dalších sezonách. Kdyby ho třeba Pardubice vyhrály třikrát za sebou...“ naznačil Loukota myšlenku, že by ne úplně povedený výběr zůstal na věky ve skříni Dynama a mohl by se začít ladit nový pohár.

Takže řešení by bylo, přešlap se dá vyžehlit. Pokud do toho nehodí vidle třeba Sparta, problém se může elegantně vyřešit sám. A Jaroslav Pouzar by mohl Česko od roku 2026 objíždět s úplně jinou trofejí.

„Masarykův pohár je nádherný, a nechci předbíhat, ale na konci play off uvidíte ještě jednu novinku,“ naznačil Loukota, že kromě puků se pro vyřazovací boje změní ještě něco. Nabízí se například medaile, které si třeba před časem sami hráči z legrace porovnávali na sociálních sítích. Zlato totiž spíš připomínalo mosaz.